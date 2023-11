Montagmorgen-Podcast #509

Teaser Neben diversen Tests erwarten euch auch etwas andere Inhalte, etwa der Retro-Reigen von Harald Fränkel. Zudem erfahrt ihr, warum sich Hagen diese Woche besonders auf die WoSchCa-Aufnahme freut.

An diesem Montagmorgen blicken Jörg und Hagen auf eine Woche mit schönen Inhalten, die vor ihnen liegt. Sie blicken auch auf eine gute Menge an USB-Stick-Versandvorbereitungen für die Japan-Doku, die seit gestern hinter ihnen liegt – und durch einen Fehler doch auch teils wieder vor ihnen. Wie? Gestern? Ja, hört selbst – und wundert euch nicht, wenn nach Freitagmittag abgeschickte PNs an Hagen vielleicht erst Montag beantwortet werden. Wie dem auch sei, nach der Wochenvorschau kommen die beiden doch auch nochmal kurz auf das Wochenende abseits der Arbeit zu sprechen und da wollte Hagen auch User Cyd danken, der zurecht in den Kommentaren unter dem Test von Super Mario Bros. Wonder auf die holländische Snychronisation verwies.

Die Timecodes dieser Folge: