The Witcher: Animiationsfilm Sirens of The Deep angekündigt

Netflix hat eine weitere Adaption von The Witcher angekündigt. Bei Sirens of The Deep wird es sich dabei um einen Animationsfilm handeln. Das ist keine Premiere, erschien bei dem Streaming-Anbieter neben den Live-Action-Serien The Witcher und The Witcher: Blood Origin auch bereits der animierte Film Nightmare of the Wolf, der ein Abenteuer von Vesemir, dem ältesten Hexer der Wolfsschule, in seinen jungen Jahren zeigte.

Sirens of The Deep wird Geralts Rolle in einem Konflikt zwischen Menschen und einem Meervolk behandeln. Der Plot soll auf Ein kleines Opfer aus dem Kurzgeschichtenband Das Schwert der Vorsehung basieren. In den Kurzgeschichten, die vor der Romanreihe entstanden, wandelte Hexer-Schöpfer Andrej Sapkowski noch wiederholt Märchenmotive ab. Die Vorlage für Sirens of the Deep enthält daher Anklänge an Die kleine Meerjungfrau. Angesichts der Szenen im Trailer lässt sich aber absehen, dass das Material für den Film mit vielen Freiheiten adaptiert wird.

Fans der Originalvertonung The Witcher 3 dürfte freuen, dass Hexer-Stimme Doug Cockle auch in Sirens of the Deep wieder die Rolle von Geralt übernimmt, ebenso wie die Stimmschauspieler hinter Rittersporn und Yennefer.

The Witcher: Sirens of The Deep soll im Laufe des Jahres 2024 auf Netflix erscheinen.