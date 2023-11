Nur für Retro oder ganz allgemein?

Teaser Auch wenn man sich vor neuen Releases kaum retten kann, kann die Verlockung groß sein, zu einem geschätzten Spiel zurückzukehren.

Wer Roguelikes atmet oder 96 Stunden am Tag in 4X-Strategie-Spielen versinkt, der mag sich bei dieser Sonntagsfrage verwirrt am Kopf kratzen: Natürlich startet man da immer wieder eine neue Partie, das ist doch ein Teil des Spaßes! Aber auch bei linearem Spielvergnügen, bei dem man nach ein paar (oder ein paar mehr) Stunden den Abspann sieht, können später den Wunsch wecken, sie noch einmal zu genießen. Sei es eher früher als später für Achievment-Jäger oder weil das New-Game-Plus Neugier weckte. Sei es nach einigen Jahren wieder, weil die Höhepunkte einem so positiv im Kopf geblieben sind.

Auf der anderen Seite kommen doch auch einige Gründe zusammen, nicht nochmal Spiele einzuwerfen, die man sowieso schon kennt (soweit es das eigene Erinnerungsvermögen her gibt). Schließlich erleben wir gerade 2023 eine Konga-Parade von einem Hit nach dem nächsten, von AAA-Schmackes wie Resident Evil 4 Remake oder The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom, über Indie-Darlings wie Dave the Diver und Dredge bis zu überraschend großen Erfolgen wie Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2. Wer soll denn schon da alles für sich interessante an Neuerscheinungen spielen? Ganz zu schweigen von denen, die man schonmal angefangen hat, aber dann irgendwann rausfiel, obwohl sie gar nicht schlecht waren.

Die Sonntagsfrage also an euch: Legt ihr den öfter Spiele erneut ins (metaphorische) Laufwerk?

