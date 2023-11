GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 45/2023 und Ausblick auf KW 46/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Let's Sing 2024 ab 38,39 € bei Amazon.de kaufen.

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 45: Rückblick von Montag, 6. November, bis Sonntag, 12. November 2023

Spiele-Checks

Let's Sing 2024 (zum Spiele-Check)

Engelsgleicher Gesang ist nur eins der vielen Talente von Jürgen . Wer könnte also besser geeignet sein, um Let's Sing 2024 zu checken? Sein Fazit: "Karaoke-Spiel mit viel Drumherum und wenig Song-Inhalt"



(zum Spiele-Check) Engelsgleicher Gesang ist nur eins der vielen Talente von . Wer könnte also besser geeignet sein, um zu checken? Sein Fazit: "Karaoke-Spiel mit viel Drumherum und wenig Song-Inhalt" Europa Universalis 4: Domination (zum Spiele-Check)

Es klingt wie ein Running Gag, aber es ist wahr: Ein Strategie-Check von Vampiro ! Diesmal hat er sich für euch den DLC Domination von Europa Universalis 4 angesehen: "Die fantastische Domination-Erweiterung wird eure Freizeit, egal ob frisch dabei oder EU4-Veteran, dominieren."



(zum Spiele-Check) Es klingt wie ein Running Gag, aber es ist wahr: Ein Strategie-Check von ! Diesmal hat er sich für euch den DLC von angesehen: "Die fantastische Domination-Erweiterung wird eure Freizeit, egal ob frisch dabei oder EU4-Veteran, dominieren." Three Minutes To Eight (zum Spiele-Check)

Der letzte Check der Woche kam von TheLastToKnow, der nicht so ganz wusste wie er das außergewöhnliche Adventure-artige Experiment Three Minutes To Eight einschätzen sollte: "Interessanter Zeitschleifen-Ansatz mit wenig interessantem Gameplay."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Monty Python (zum User-Artikel)

Unter dem Label "Alle Versoftungen im Überblick" präsentierte euch TheLastToKnow alle Spiele, die auf der britischen Comedy-Truppe Monty Python basieren. Der nächste Teil ist in Arbeit und widmet sich allen Versoftungen einer gewissen Fantasy-Reihe.



(zum User-Artikel) Unter dem Label "Alle Versoftungen im Überblick" präsentierte euch TheLastToKnow alle Spiele, die auf der britischen Comedy-Truppe basieren. Der nächste Teil ist in Arbeit und widmet sich allen Versoftungen einer gewissen Fantasy-Reihe. Panzer Corps 2 - Panzer-Schach-Turniere und Multiplayer (zum User-Artikel)

Das Rundentaktik-Spiel Panzer Corps 2 hat 2020 für den Singleplayer bei GamersGlobal eine 9.0 abgeräumt. Wie gut sich der Multiplayer spielt, erfahrt ihr von Vampiro in seinem User-Artikel.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 46

In der Spiele-Check-Kristallkugel taucht SupArai auf, daneben schimmern auch Vampiro und TheLastToKnow. Party, Action und Strategie - was da wohl hintersteckt?



auf, daneben schimmern auch Vampiro und TheLastToKnow. Party, Action und Strategie - was da wohl hintersteckt? Das User-Artikel-Orakel freut sich über die rege Teilnahme. Die User Frohgemuet , Maverick, Vampiro, LRod , RoT und TheLastToKnow arbeiten derzeit an Artikeln!



, Maverick, Vampiro, , und TheLastToKnow arbeiten derzeit an Artikeln! Die Pinball-Historie muss weitererzählt werden!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!