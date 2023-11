Ghostbusters – Frozen Empire: Erster Filmtrailer veröffentlicht

Der Filmklassiker Ghostbusters war in seinem Erscheinungsjahr 1984 weltweit ein großer Hit und auch die gleichnamige Spieleumsetzung von Activision aus dem selben Jahr war für die damaligen Heimcomputer entgegen dem Trend ein großer Erfolg.

Am 28. März 2024 wird mit Ghostbusters – Frozen Empire der Nachfolger von Ghostbusters – Legacy erscheinen, einem bei Fans und Teilen der Kritik hochgelobten Streifen, der sehr liebevoll die alte Ghostbusters-Truppe mit neuen Geisterjägern vereinte.

Dies wird bei Ghostbusters – Frozen Empire nicht anders sein und folgende Geschichte zum Inhalt haben:

In Ghostbusters – Frozen Empire kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den originalen Geisterjägern zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine böse Macht freisetzt, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren.