Grim Dawn: Patch 1.2 wird am 16.11. veröffentlicht

PC XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grim Dawn bekommt neben der für nächstes Jahr angekündigten Erweiterung Fangs of Asterkarn am 16.11.2023 eine neuen Patch mit vielen Änderungen. Entwickler Crate Entertainment will unter anderem folgende Hauptänderungen in das Spiel bringen:

Ihr könnt nun das gesamte Spiel bis zur Höchststufe auf dem Schwierigkeitsgrad spielen, der euch am meisten Spaß macht. Um dies zu unterstützen, wurde die Stufenskalierung auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Elite aktualisiert. Viele Bereiche auf Normal skalieren jetzt bis Stufe 100. Der Schwierigkeitsgrad Elite skaliert nun in allen Bereichen bis Stufe 100. Die Qualität der Beute und die Erfahrungsgewinne bleiben auf den höheren Schwierigkeitsgraden höher.

Der Sieg über den Loghorrean auf dem Schwierigkeitsgrad "Normal/Veteran" schaltet nun die Schwierigkeitsgrade "Elite" und "Ultimativ" für diesen Charakter frei (Hinweis: Diese Freischaltung ist nicht rückwirkend). Die Spieler können mit dem Schwierigkeitsgrad fortfahren, für den sie sich am meisten bereit fühlen.

Wenn ihr eine Quest abschließt, die Fertigkeits- oder Attributspunkte auf einem höheren Schwierigkeitsgrad (Elite oder Ultimate) gewährt, erhaltet ihr jetzt auch die Fertigkeits- und Attributspunkte der niedrigeren Schwierigkeitsgrade

Alle Beutetabellen wurden überarbeitet, so dass nun 30-60% weniger Gegenstände droppen. Zum Ausgleich wurden die Qualität der Beute und die Beute an Eisenstücken deutlich erhöht.

Alle Bosse haben jetzt eine 100%ige Chance, ihre (nicht-legendären) Monster-spezifischen Items fallen zu lassen.

Es wurde eine neue Grundfertigkeit "Ausweichen" hinzugefügt, die standardmäßig an die Leertaste gebunden ist. Ausweichen unterbricht jede andere Aktion, um sofort in die gewünschte Richtung zu rennen und bietet ein kurzes Unverwundbarkeitsfenster (iframes). Pause ist jetzt standardmäßig an P und das Party-Fenster an K gebunden. Bestehende Spieler müssen eine neue Tastenkombination festlegen oder ihre Tastenkombinationen zurücksetzen, um die Vorteile dieser Funktion nutzen zu können. Die Tastenkombinationen für Xbox-Spieler wurden zurückgesetzt, um diesen Zusatz zu berücksichtigen.

Gesundheits- und Energietränke wurden aus dem Spiel entfernt. Der Charakter verfügt nun über grundlegende Tränkefähigkeiten und muss sie nicht mehr in seinem Inventar aufbewahren. Der Schnellleiste wurden spezielle Tränke-Schaltflächen hinzugefügt.

Passive Stärkungszauber werden nun automatisch eingeschaltet und müssen nicht mehr auf dem Fertigkeitsbalken stehen (Hinweis: Wenn euer Charakter derzeit zwei exklusive Fertigkeiten erlernt hat, hat diejenige mit den meisten investierten Punkten Vorrang).

Ihr könnt jetzt in den Spieloptionen die visuellen Darstellungen für umgeschaltete Stärkungszauber deaktivieren, um die visuelle Klarheit eures Charakters zu verbessern und die gesamte Ausrüstung zur Geltung zu bringen.

Die Optionen für die Monstergesundheitsbalken wurden verbessert. Man kann jetzt dickere Lebenspunktebalken umschalten und die prozentualen Werte für die Monstergesundheit anzeigen. Der Monster-Gesundheitsbalken kann jetzt so umgeschaltet werden, dass er auch alle Schwächungszauber anzeigt, die auf das Zielmonster angewendet werden.

Der Auto-Pick-Up-Radius kann jetzt gegenüber der Standardeinstellung erhöht oder verringert werden.

Das sind nur einige Auszüge aus den umfangreichen Patchnotes. Weiterhin gibt es sehr viele Änderungen zu Items, Klassen und Weiteres. Ihr findet die komplette Auflistung im offiziellen Forum (Link zu den Patchnotes).