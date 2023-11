Heute vor... 20 Jahren: Baphomets Fluch - Der schlafende Drache

Serie von Maverick

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 11.11.2003 veröffentlichte der britische Entwickler Revolution Software mit Baphomets Fluch - Der schlafende Drache den dritten Teil der im Jahr 1996 gestarteten Point & Click-Adventure-Reihe für PC (Playstation 2- und Xbox-Version folgten kurz darauf). Rund sechs Jahre mussten Fans der Baphomets Fluch-Serie auf ein Wiedersehen mit den beiden Serien-Hauptdarstellern, George Stobbard und seiner charmanten Freundin Nico Collard, warten. Die beiden Journalisten waren erneut in einem mysteriösen Fall verwickelt, der sie rund um die Welt führte. Diesmal mussten sie eine uralte Prophezeiung verhindern, die das Ende der Welt ankündigte und waren an Schauplätzen wie Prag, Ägypten oder dem Kongo unterwegs.

Waren die beiden Vorgänger noch als klassische 2D-Adventures ausgelegt, wurde Revolution Software seinerzeit bei der Entwicklung des dritten Teils von vorherrschenden Trends in der Spielebranche beeinflusst. Zum ersten Mal wurde das Spiel in 3D-Grafik präsentiert, was neue Perspektiven und mehr Interaktion mit der Spiel-Umgebung ermöglichte. Dazu wurde ebenfalls das Gameplay verändert: Statt auf eine Point-and-Click-Steuerung, setzte das Adventure auf eine direktere Steuerung mittels Tastatur (oder Gamepad). Außerdem gab es eingestreute Action-Elemente wie Schleichpassagen, Kämpfe und Rätsel, die als simple Quick-Time-Events verpackt waren.

Die Rezeption des Titels in der Spiele-Presse war überwiegend positiv. Das Spiel wurde für seine Grafik und filmreife Inszenierung, die gelungene Synchronisation und seine nach wie vor spannende Story samt pointierter Dialoge gelobt. Allerdings gab es auch einige Kritikpunkte, angefangen bei dem zu niedrigen Schwierigkeitsgrad, der hakeligen Steuerung und dem Bruch mit dem klassischen Adventure-Stil. Die vollzogenen Änderungen stießen auch bei einigen Adventure-Fans auf wenig Gegenliebe, weil sich der Titel jetzt mehr wie ein Action-Adventure anfühlte.

Mittlerweile umfasst die Baphomets Fluch-Reihe mit den beiden erschienenen Nachfolgern, Baphomets Fluch - Der Engel des Todes (2006) und Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall (2013) bisher fünf Haupttitel und gehört zu den am längsten laufenden Adventure-Serien. Das Revolution Software-Team um Studio-Gründer Charles Cecil arbeitet derzeit am sechsten Serien-Teil namens Baphomets Fluch - Der Gral des Parzival, der voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen wird. Zeitgleich befasst sich das britische Entwicklerstudio mit einem Remaster des ersten Teils der Serie von 1996, Baphomets Fluch, das mit dem geplanten Release im 1. Quartal 2024 neue und alte Fans gewinnen möchte.