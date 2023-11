Spiele-Check von TheLastToKnow

In einem meiner Lieblingsabschnitte müsst ihr die Kickerkugel im richtigen Moment mit der Kickertaube erwischen. Die Werbung unten in der Mitte wird immer breiter und verdeckt bald den ganzen unteren Abschnitt, ihr müsst euch gegen Ende also ganz auf euer Gehör und Timing verlassen.

Von Musikliebhabern für Musikhaber?

Die Garten Party spielt sich ähnlich wie Guitar Hero. Ihr bekommt eine Musiksequenz vorgespielt und auf Linien mit entsprechenden Symbolen angezeigt. Dann müsst ihr sie mit eurem Gamepad im richtigen Moment nachspielen, wobei euch die Symbole und Linien erneut angezeigt werden.

Jetzt geht's los!

Hier interpretiert ihr klassische Stücke mit leisem, mittleren und lautem Gesang. Aber auch das endet irgendwann im Chaos.

Alle zusammen?

Im Fitness-Studio tanzt euch die Taube im "Simon Says"-Stil unten etwas vor, und ihr macht es ihr "einfach" nach.

Fazit

In einem Satz: Lustiges Online-Partyspiel für Spieler mit Rhythmusgefühl und Spaß an Musik.

Beim ersten Blick auf das Hauptmenü von, das ich mir mit Frau und Tochter angesehen habe, war unser erster gemeinsamer Gedanke: Das sieht ja aus wie Fall Guys (im Test; Note: 8.5) ! Mit diesem Battle Royale-Spiel hatten wir bei Release vor drei Jahren eine gewisse Zeit lang unseren Spaß, also starteten wir hoffnungsvoll in das neue Party-Spiel, das uns eigentlich noch mehr liegen müsste. Denn die Spielchen, die uns hier präsentiert werden würden, basieren alle (im weitesten Sinne) auf Musik und Rhythmus, und das liegt uns allen dreien viel mehr als die Geschicklichkeitsübungen des vermeintlichen Vorbilds.Eine kurze Recherche zeigte uns, dass Headbangers keinen direkten Bezug zu Fall Guys hat. Allerdings hat der Entwickler Glee-Cheese Studio mit A Musical Story schon vorher seine Affinität zur Musik unter Beweis gestellt. Der Publisher Team17 wiederum ist ein alter Bekannter, der viel Erfahrung im Casual- und Partyspiel-Bereich hat ( Overcooked und Moving Out zum Beispiel). Mir ist Team17 aber noch viel mehr als Entwickler von Alien Breed in Erinnerung.Aber genug Vorgeplänkel! Wobei, nicht ganz. Bevor wir die erste Runde starten dürfen, müssen wir unseren Fernseher noch mit unserem Eingabegerät abstimmen. So soll ein mögliche Latenz verhindert werden. Im darauf folgenden Menü sehen wir unseren Spielcharakter, eine zu Beginn des Spiels einfache Level 1-Taube ohne Schnickschnack. Wir können aber schon einen Shop für Kleidung und Accessoires erspähen, was in mir leichte Free2Play-Abzock-Befürchtungen weckte, die sich allerdings später als unbegründet herausstellten. Ihr könnt alles im Spiel selbst freischalten, eine Abkürzung über Echtgeldzahlung gibt es (noch?) nicht. Finde ich sehr sympathisch.Wenn ihr eine neue Runde beginnt, werdet ihr mit 39 anderen Tauben aus dem Internet in eine Lobby geworfen und dann wird das erste von vier Spielen zufällig bestimmt. Insgesamt gibt es in "Season 1" bisher 23 davon, die Abwechslung ist also recht groß. Alle Minispiele verlangen von euch Rhythmus-Gefühl, Timing und teilweise auch schnelle Auffassungsgabe und Geschicklichkeit ab. Aus den daraus resultierenden Stress-Situationen entsteht allerdings auch der Spaß.Oben drauf kommen noch Bonusgegenstände, die ihr euch zwischendurch per Tastendruck angeln könnt, falls ihr schnell genug seid. Damit könnt ihr euch in der laufen den Runde selbst einen Vorteil, oder euren Mitspielern einen Nachteil, verschaffen. Nach wenigen Minuten ist eine Runde vorbei, und die schlechtesten zehn Tauben fliegen raus. In der zweiten und dritten Runde läuft es ähnlich ab und das Teilnehmerfeld wird dabei weiter dezimiert.Mit etwas Glück und Geschick landet ihr als eine der letzten fünf Tauben im Finale. Auch hier wird eins der Spiele gespielt, allerdings mit dem Kniff, dass jeder Fehler zum Ausscheiden einer Taube führt. Wenn ihr die letzte Hürde genommen habt, seid ihr Sieger des Spiels und bekommt eure Belohnungen! Aber selbst, wenn ihr nicht gewinnt: Ihr bekommt immer Erfahrungspunkte und Geld, was euch letztendlich dazu befähigt, euer Aussehen mithilfe des integrierten Shops zu verändern.Headbangers ist ein reines Online-Multiplayer-Spiel. Wenn ihr also mit euren Freunden zusammenspielen möchtet, geht das nicht im Couch-Koop auf einer Konsole. Hier wurde die Möglichkeit verpasst, (vielleicht mit einem eigenen Offline-Modus) eine echtes Partyspiel zu werden. Es ist aber löblich, dass ihr im Crossplay gegeneinander antreten dürft. So konnten wir beispielsweise an einer PS5 und einem PC gemeinsam in einer Runde zusammen spielen.Aber auch abwechselnd an einer Konsole macht es mit mehreren Spielern Spaß. So könnt ihr euch auch absprechen, welcher Spieler sich in welchem Minispiel am stärksten fühlt und euch gegenseitig anfeuern (oder anschreien).Die Musikstücke, die euch im Spiel begegnen, sind entweder Eigenkompositionen oder basieren auf klassischer Musik. Manchmal sind es aber auch "nur" Beats oder Geräusche. Lizenzierte Lieder, wie aus anderen Musikspielen gewohnt, werdet ihr hier nicht finden.Die Oberfläche des Spiels könnt ihr komplett auf Deutsch einstellen, eine Sprachausgabe gibt es nicht.Da ich solche Spiele nicht aktiv verfolge, kam Headbangers für mich überraschend wie aus dem Nichts und hat mir direkt gut gefallen. Auch meine Familie hatte viel Freude mit den Rhythmus-Spielchen. Wir werden sicherlich noch ein paar Stunden damit verbringen, einfach weil die meisten Spiele zum Besserwerden animieren und uns auch richtig Spaß machen. Ob es ein Dauerbrenner wird, wird sich zeigen. Als Freund von lustigen und harmlosen Musik- und Onlinespielen solltet ihr Headbangers eine Chance geben!