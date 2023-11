Zankstelle: Jubiläumsfolge 100 mit Gaststar Benjamin Braun

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einhundert Folgen Zankstelle! Wer hätte das gedacht? Bitte melden! Und jetzt: Wer hätte gehofft, dass es nicht so viele Folgen werden? Nein, lasst die Hände bitte unten.

Am 19. April 2017 veröffentlichte ein kleines Häufchen unbedarfter GamersGlobal-User ihre erste Podcast-Folge. Mit unterdurchschnittlich für dieses Format geeigneter Hardware plauderten die Herren erst einmal munter drauf los, bis sich in den Folge-Folgen auch die Struktur Bahn brach. Neben dem Haupt-Podcast etablierten sich aber auch schnell einige Neben-Reihen und auch die Themen-Bandbreite hat sich im Laufe der Jahre vergrößert. Allein der Anime-Talk kommt mittlerweile auf fünf Folgen und selbst Real-Serien haben mit Folge 99 samt Gast Nischenliebhaber Einzug ins Zankstellen-Universum gehalten. In bisher sechs Folgen "Gefangen im Animus" klamüsern Hendrik und John (GG-User Elfant) die Geschichte der Assassin's Creed-Reihe auseinander. Und im Audio-Let's Play "Findet Schatz" kämpfen sich Andreas, Christoph und Jürgen durch die Austern deutscher Textadventures. Ja, Austern – denn Perlen sind selten, dafür ist es umso schöner, wenn wir sie finden. Mit den Themenblöcken Gamepass, Sierra-Spielen und unserem Rate-Format "Hund-Katze-Maus" gibt es noch viel zu entdecken. Und dann eben die Hauptfolgen... Alles in allem hat die Zankstelle in diesen 2398 Tagen 247 Ausgaben veröffentlicht – alle 9,71 Tage eine Folge! Wobei von einigen der Folgen der Sprechertext auch auf der Webseite veröffentlicht wurde, was also eigentlich zwei Inhalte darstellt.

Für die Jubiläumsfolge hat sich fast die komplette aktuelle und ehemalige Zankstellen-Crew vor den Mikrophonen versammelt und spielt mit dem geschätzten Ehrengast Benjamin Braun endlich wieder einmal "Hund, Katze, Maus". Wie üblich sind die Hörer eingeladen, mitzurätseln.