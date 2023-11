PM: Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November – Insider-Tipps für den Einstieg (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle PlayStation-Spieler aufgepasst: Macht euch bereit für Call of Duty: Modern Warfare III. Der Krieg hat sich verändert, und zum ersten Mal kehrt Call of Duty® in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit einer direkten Fortsetzung zurück. Das komplette Spiel – einschließlich der vollständigen Kampagne, einem bahnbrechenden Multiplayer-Modus und der vollkommen neuen Open-World-Erfahrung „Modern Warfare Zombies“ – startet am 10. November.

Seit der Präsentation des Spiels am 17. August haben wir eine Reihe wichtiger Spiel-Neuerungen und Enthüllungen bekannt gegeben. Wir verraten euch alles, was ihr zur Vorbereitung auf den 10. November wissen müsst, und geben euch einige Insider-Tipps und -Tricks, wenn ihr mit euren Teams diese Woche mit Modern Warfare III in den Kampf zieht.

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III ist die direkte Fortsetzung der Ereignisse aus Modern Warfare II. Dieses Mal trefft ihr auf Vladimir Makarov, einen Gegner, der eine existenzielle Bedrohung darstellt und Task Force 141 mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert.

Da sich die Einsatzregeln von Task Force 141 geändert haben, um die ultimative Bedrohung zu bekämpfen, ändert sich auch die Art und Weise, wie ihr an die Kampagne herangeht. Modern Warfare III wird die Handlungsfreiheit der Spieler neu definieren und bietet dank der offenen Kampfmissionen ein unvergleichliches Maß an Freiheit und Anpassbarkeit. Diese neuen Missionstypen sind über die gesamte Kampagne verteilt und bieten ein nahtloses Spielerlebnis neben den charakteristischen kinoreifen Missionen, die seit zwei Jahrzehnten das Singleplayer-Erlebnis der Franchise ausmachen.

Macht euch auf unsichere Bündnisse und unerledigte Rechnungen gefasst: Es ist Zeit, euch eurer Vergangenheit zu stellen, um eine Welt am Abgrund zu retten …

Kampagne: Abschlussbelohnungen.

Die Kampagne besteht aus 15 verschiedenen Missionen. Fast jede dieser Missionen belohnt den Spieler nach Abschluss mit Gegenständen, die auch im Multiplayer-Modus und in „Zombies“ eingesetzt werden können. Diese stehen sämtlichen Spielern zur Verfügung – unabhängig davon, ob sie die Kampagne während des „Early Access“-Zeitraums gespielt haben oder nicht.

Insider-Tipp:

In den offenen Kampfmissionen gibt es bei jedem Spieldurchlauf viel zu entdecken. Haltet zu Beginn Ausschau nach Kisten und Waffen sowie taktischer und tödlicher Ausrüstung, die überall in der Umgebung verstreut sind. Wenn ihr bei eurem ersten Versuch eine lautlose Strategie ausprobieren wollt, nehmt die Nachtsichtbrille und Wurfmesser mit. Wollt ihr das Tempo ein wenig erhöhen, könnt ihr die Mission jederzeit wiederholen und dabei einige der explosiveren Werkzeuge aus eurem Arsenal einsetzen. Die Waffen, die ihr bei euren Spieldurchläufen erhaltet, werden eurem Inventar hinzugefügt, sodass euch bei jeder neuen Mission mehr Optionen und mehr Ausrüstung zur Verfügung stehen. Traut euch ruhig, jedes Mal etwas anderes zu versuchen … Ein wenig Kreativität kann viel bewirken.

Multiplayer: Karten und Modi

Willkommen zu Hause: Afghan. Derail. Estate. Favela. Karachi. Highrise. Invasion. Quarry. Rundown. Rust. Scrapyard. Skidrow. Sub Base. Terminal. Underpass. Wasteland … 16 Hauptkarten aus Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), die so konstruiert wurden, dass die Authentizität trotz einer umfassenden Modernisierung gewahrt wurde, werden am Veröffentlichungstag verfügbar sein.

Rechnet mit einer Vielzahl von Startmodi (einschließlich „3 gegen 3 gegen 3“, „6 gegen 6“ und „32 gegen 32“), die in den verfügbaren Spiellisten rotieren und in den folgenden Wochen um weitere Modi ergänzt werden.

Multiplayer: Waffen

Modern Warfare III startet mit einem beeindruckenden Arsenal neuer Waffen, um die Waffen aus Modern Warfare II und die Waffeninhalte der sechs Saisons aus diesem Titel zu ergänzen.

Stellt euch darauf ein, dass sich Waffen in der Waffenschmiede von Modern Warfare III leicht verständlich, vertraut und enorm anpassbar bearbeiten lassen. Ihr Ziel ist es, annähernd jede Waffe im Spiel zu einer echten Erweiterung eures persönlichen Spielstils zu machen.

Aber das ist längst noch nicht alles: Multiplayer-Operator haben in MWIII durch das „Nachgerüstete Teile“-Feature (Aftermarket Parts) Zugang zu verbesserten Waffenfunktionen, was die größte Veränderung in der Waffenschmiede an den von euch verwendeten Waffen darstellt. Mit diesen Teilen könnt ihr die Funktionalität und das Aussehen eurer Waffen auf unterhaltsame und unerwartete Weise drastisch verändern.

Insider-Tipps:

Auf die Details kommt es an! Bereitet euch auf neue Art und Weise auf Matches vor, denn die Extras wurden weiterentwickelt, um eine größere Anpassbarkeit zu ermöglichen. Wählt aus einer Vielzahl von Westen, Handschuhen, Stiefeln und Ausrüstungsgegenständen, um eure ideale Ausrüstung zusammenzustellen … Bonuspunkte gibt es, wenn sich die einzelnen Gegenstände gegenseitig ergänzen, um eine maximale Effektivität zu gewährleisten.

Seid ihr bereit, die taktische Haltung zu aktivieren? Die taktische Haltung ist eine neue Bewegungsmechanik, die einen perfekten Mittelweg zwischen dem Feuern aus der Hüfte und über das Zielvisier darstellt. Findet die für euch optimale Tastenkombination, um die taktische Haltung zu aktivieren. Denn dies ist eine Option, die ihr jederzeit im Handumdrehen aktivieren und deaktivieren wollt, um sie möglichst effektiv einzusetzen. Ihr könnt mehrere Optionen ausprobieren – wir empfehlen euch, verschiedene Tastenkombinationen zu testen, um herauszufinden, welche euch am besten liegt.

Hütet euch vor dem Blitz! Wollt ihr vermeiden, dass eure Sicht durch eine Blendgranate beeinträchtigt wird, solltet ihr eure Augen abwenden. Wenn ihr seht, wo eine Blendgranate hinfällt, schaut vor der Detonation schnell weg, um ungeblendet und ungehindert weitermachen zu können.

Willkommen zu Operation Deadbolt. Macht euch bereit für ein massives Open-World-Erlebnis, bei dem ein Team von multinationalen Einsatzkräften die Mitglieder von Task Force 141 dabei unterstützt, nicht nur die riesigen Horden von Untoten, sondern auch Viktor Zakhaev und sein privates Söldnerunternehmen „Terminus Outcomes“ zur Strecke zu bringen.

Abgesehen davon, die Zombiehorden und die Machenschaften des Söldnerunternehmens Terminus Outcomes zu überleben, habt ihr drei Hauptaufgaben:

Operation Deadbolt: Enthüllt Informationen über den Notfallplan, den die CIA in die Tat umgesetzt hat. In jeder Mission erfahrt ihr mehr über diesen Plan und wie er zustande kam.

Eine Welt der Möglichkeiten: Schließt Verträge ab, um Essenz zu verdienen, Errungenschaften zu sammeln und Missionen abzuschließen und findet heraus, was in der EZ wirklich passiert.

Sichern und extrahieren: Außerdem müsst ihr ein Gefühl dafür bekommen, wann sich die Situation im Einsatzgebiet zu eurem Vorteil entwickelt oder unhaltbar wird. Macht euch damit vertraut und arbeitet mit anderen Spielern zusammen, um die schwierigeren Ziele zu erreichen, und zieht euch zurück, bevor ihr überwältigt werdet.

Insider-Tipp:

Ihr sucht etwas Bestimmtes? Maschinen mit Extras sind eine vertraute Methode in Call of Duty Zombies, um eure Fähigkeiten im Kampf gegen die Untoten zu verbessern. Zusätzlich zu diesen findet ihr in Modern Warfare Zombies in Kühlschränken überall in der offenen Welt auch Perk-a-Colas … aber nur, wenn ihr Glück habt. Seid jedoch gewarnt: Solche Entdeckungen sind äußerst selten, also haltet jede Dose, die ihr findet, in Ehren.

Modern Warfare III startet am 10. November, aber es bleibt noch Zeit für eine Vorbestellung. PlayStation-Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten zum Start des Spiels Zugriff auf das „Lockpick“-Operator-Pack für den Einsatz im Multiplayer-Modus und in „Zombies“.

Wir freuen uns darauf, euch alle ab dem 10. November in den Lobbys zu sehen!