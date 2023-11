Teaser Konami bringt Metal Gear Solid 1-3 sowie Metal Gear in einer Packung auf die Konsolen. Das nehmen die Veteranen zum Anlass, um auf die erste 3D-Mission von Solid Snake zurückzublicken.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Von Überwachungskameras und Wachposten ungesehen melden sich die Spieleveteranen aus Lüftungsschächten und Kartons, um über Metal Gear Solid zu diskutieren. Per Codec-Verbindung ist Winnie Forster zugeschaltet, der das richtungsweisende Action-Adventure seinerzeit in Maniac testete. Aktueller Anlass für ein Wiedersehen mit Agent Solid Snake ist die Metal Gear Solid Master Collection von Konami. Diese aktuelle Sammlung enthält eine ganze Reihe von Serienteilen, wenn auch etwas lieblos aufbereitet. Lassen wir uns von matschiger PS1-Grafik den Spaß verderben oder werden wir auch nach 25 Jahren von Metal Gear Solid gepackt? Bevor dieser nervenzerfetzende Einsatz beginnt, plaudern wir in der Vorbesprechung über News-Schlagzeilen und sonstige Spielerlebnisse.

0:00:15 News & Smalltalk

0:07:55 Gemischte News: Atari kauft Digital Eclipse, Squadron 42 ist »feature-complete«, Dark Forces hat einen Termin, Call of Duty feiert einen runden Geburtstag, Fans von Metal Gear können dufte riechen.

0:23:25 Was haben wir zuletzt gespielt? Like a Dragon - Ishin!, Alan Wake 2.

0:42:04 Das alte Spiel: Metal Gear Solid

0:42:20 Wir begrüßen Gastveteran Winnie Forster, der sich an das Drama um Importtests beim Magazin Maniac erinnert.

0:51:55 Um was geht es eigentlich bei Metal Gear Solid? Vom Schleich-Spielprinzip bis zu den einfallsreichen Bosskämpfen steckt Hideo Kojimas Klassiker voller Innovationen.

1:09:29 In der Metal Gear Master Collection Vol. 1 finden wir weitere Titel und Extras, doch die lieblose Emulation der Spiele enttäuscht.

1:30:43 Pressespiegel und Veteranenfazit.