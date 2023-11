Stellaris: Astral Planes erscheint am 16. November

PC Linux MacOS

Paradox hat heute die kürzlich angekündigte Erweiterung Astral Planes für ihr Weltraum-Grand-Strategy-Spiel Stellaris mit einem Release-Datum versehen. Astral Planes wird bereits am 16. November erscheinen. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Astral Planes erkundet ihr alternative Dimensionen und trefft in zahlreichen Parallelwelten auf Kreaturen und Phänomene. Dank neuer, realitätsverändernder Technologien und Systeme sollt ihr euren eigenen Weg durch das Unbekannte finden in eigenständigen und weit verzweigten Geschichten, die euren Entscheidungen eine neue Tiefe und Handlungsfreiheit verleihen sollen.

Neue Kernsysteme und Technologien: Ihr schaltet neue Technologien, Aktionen und Relikte frei, um den Weltraum zu manipulieren und auf unerwartete Weise mit der Galaxie zu interagieren. Ihr erforscht neue Welten voller Geheimnisse und Gelegenheiten.

Alternative Ebenen erkunden: Forschungsreisende durchqueren die Astralen Ebenen und entdecken eine Vielzahl einzigartiger Orte, von denen jeder über Eigenschaften und Phänomene verfügt, die über die Normalität hinausgehen. Ihr sollt auf ebenso faszinierende wie furchterregende Kreaturen treffen, lange verborgene Geheimnisse entdecken oder die wahre Natur eurer Vergangenheit mit dem „Zerrissene Welt“-Ursprung erforschen.

Verzweigte Erzählungen: Zum ersten Mal in Stellaris könnt ihr durch weit verzweigte Erzählungen navigieren, und zwar mit Hilfe eines speziellen Interfaces, das eigens entwickelt wurde, um die Auswirkungen eurer Entscheidungen zu maximieren. Die Astralen Ebenen sind voller Überraschungen und es sind schwierige Entscheidungen zu treffen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Ihr müsst die richtigen Schritte für euer Imperium unternehmen und einen Kurs einschlagen, der eurem Spielstil entspricht.

Der Preis von Astral Planes liegt bei 19,99 Euro.