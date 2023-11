PM: Feiert die Weihnachtszeit mit Blockbuster-Spielen, neuen Hardware-Produkten und mehr PS5-Konsolen-Inventar als je zuvor (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nächste Woche wird die PS5 drei Jahre alt. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den mehr als 40 Millionen Spielern zu danken, die unserer globalen PS5-Community beigetreten sind. In diesen ersten drei Jahren haben die PlayStation Studios und Third-Party-Entwickler mehr als 2.500 PS5-Spiele vorgestellt, darunter in den letzten Monaten Fanfavoriten wie Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 und FINAL FANTASY XVI.

Wir starten die Weihnachtszeit mit mehr Konsolenzubehör als bei der Einführung der PS5, einschließlich eines neuen PS5-Modells im kleineren Format. Die Spieler finden außerdem PS5-Bundles für Marvel’s Spider-Man 2, EA Sports FC 24 und Call of Duty: Modern Warfare III.

Aus diesem Anlass laden wir Spieler auf der ganzen Welt ein, die emotionale Kraft fesselnden Gamings auf der PS5 mit unserem neuen Spot “Feel it Now on PlayStation 5” zu erleben. Die Kreativität und Vorstellungskraft der Entwickler und der innovative Einsatz von Konsolenfunktionen wie 4K-Grafik, 3D-Audio, Ultra-High-Speed-SSD und haptisches Feedback sowie adaptive Trigger am DualSense-Controller steigern die Sinneswahrnehmung beim Spielen auf der PS5. Unser neuester Spot hebt die Vielfalt der Emotionen hervor, die Spieler beim Erkunden der PS5-Welten spüren: Die Furcht beim Anblick eines Clickers aus The Last of US Part I, das Glücksgefühl beim Entdecken von Mondkälbern in Hogwarts Legacy oder beim Anfreunden mit einem Frostwolf in FINAL FANTASY XVI.

Spieler in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien, Spanien und Portugal können direct.playstation.com besuchen, um eine PS5-Konsole, Spiele und Zubehör direkt bei PlayStation zu kaufen. PS5-Produkte sind zudem bei teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich.

Seit sich Marvel’s Spider-Man 2 letzten Monat in die Wohnzimmer der Spieler geschwungen hat, begeistert es durch eine epischen Storyline, zwei spielbare Superhelden und Marvels visuell atemberaubendes New York. In den letzten 12 Monaten haben die PlayStation Studios und unsere Partner unaufhörlich hochgelobte Erfolgstitel geliefert, darunter God of War Ragnarök, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Street Fighter 6, Humanity und Remakes von Dead Space und Resident Evil 4.

Diese Highlights erweitern die Palette von herausragenden Spielen aus unserer Geschichte, die beliebte Konsolen-exklusive Titel für die PlayStation wie The Last of Us Part I, FINAL FANTASY XVI, Gran Turismo 7, Returnal, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart und das FINAL FANTASY VII REMAKE umfasst.

Gleichzeitig wird der Spielekatalog für PlayStation Plus Extra- und Premium/Deluxe-Mitglieder monatlich mit beliebten Titeln wie Horizon Forbidden West, Ghostwire: Tokyo, Sea of Stars und vielen mehr aktualisiert.

Wir führen außerdem eine Reihe neuer Hardware-Produkte und Zubehör ein, die neue Spielmöglichkeiten eröffnen, wie den PlayStation Portal Remote-Player, die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer und den Access Controller für PS5.

Mit diesen neuen Produkten und PlayStation VR2 sowie dem DualSense Edge Wireless-Controller erhalten Spieler mehr innovative Optionen als je zuvor in der Geschichte der PlayStation-Konsole, um ihr Gaming-Erlebnis auf der PS5 zu optimieren.

2023 war zwar ein hervorragendes Jahr für Gamer, aber es gibt noch mehr tolle Spiele, auf die ihr euch nächstes Jahr freuen könnt, darunter HELLDIVERS 2, Concord, FINAL FANTASY VII REBIRTH, TEKKEN 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Pacific Drive und viele mehr.

Wir danken unseren Fans für ihre fortwährende Unterstützung und freuen uns sehr, dass ihr bald all die spannenden neuen Spiele und Produkte für die PS5 ausprobieren könnt.