Cities - Skylines 2: DLCs stünden erst nach Performance-Fixes auf der Agenda

In der neuesten Ausgabe der wöchtenlichen Blogposts von Entwickler Colossal Order hat sich Studio-CEO Mariina Hallikainen zu den neuesten Patches und Plänen für die nahe Zukunft des holprig gestarteten Cities - Skylines 2 (im Test) geäußert.

Wenn ihr die Städtebau-Sim kauft, könnt ihr auch zu einer Ultimate Edition greifen, die den Expansion Pass umfasst, der unter anderem die erste geplante Erweiterung Bridges and Ports umfasst (der Name schon fast nach einer Death Stranding-Mod). Bereits geplante DLCs kommen angesichts des Vorgängers nicht überraschend, doch angesichts der vielfach kritisierten Performance des Titels, die sich auch aus mangelnder Optimierung ergebe, stoßen DLC-Pläne dann eben doch teils sauer auf. Hallikainen stellte in dem Blogpost nun auch klar:

"Wir werden keine neuen Bezahlinhalte für Cities - Skylines 2 veröffentlichen, bevor die bestehenden Performance-Probleme nicht so behoben sind, bis sie unseren Standards entsprechen. Als kleines Team müssen wir uns auf drängende Aufgaben konzentrieren und vermeiden, uns zu sehr zu verteilen. Wir freuen uns auch darauf, eure Vorschläge für Cities - Skylines 2 durchzugehen, etwa einige beliebte Quality-of-Life-Verbesserungen hinzuzufügen, die aus dem Vorgänger bekannt sind und in der Fortsetzung aufgrund von Prioritäten und Zeitnöten fehlen."

Für das Entwickler-Update kommende Woche verspricht Hallikainen ein Update zum Status des Mod-Editor und eine Vorschau auf dessen Umfang. Bereits vor Launch gab es auch Unmut, weil die Mod-Tools nicht mit dem Steam Workshop kompatibel sein werden, sondern auf eine Plattform von Paradox setzen.

Das aktuelle Update nimmt sich jedenfalls unter anderem Bugs bei der Müllabfuhr und weiteren Problemen bei diesem Aspekt der Simulation an. Außerdem wurde das Problem angegangen, dass eine absurde Zahl an streunenden Hunden die Straßen überrennt. Außerdem wurde eine Radio-Werbung aus dem Spiel entfernt, die von der Community als beleidigend empfunden wurde.