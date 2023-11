Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Internet-Freunde, hier ist Yasmine vom Marketing-Team bei Survios. Wir sind ganz aus dem Häuschen, das bevorstehende „Sweet Science“-Update enthüllen zu können, das morgen für Creed: Rise to Glory– Championship Edition auf PSVR2 erscheint! Nach der landesweiten Kinopremiere von CreedIII Anfang dieses Jahres hat Creed: Rise to Glory– Championship Edition eine Reihe von neuen Boxern, einen von dem Film inspirierten Schauplatz in Muscle Beach sowie eine erweiterte Version des PSVR-Originalspiels von 2018 vorgestellt.

Eine verbesserte Spielersuche, eine ganze Palette von Fitness-Updates plus ein brandneuer spielbarer Kämpfer beweisen, dass wir nicht nur große Töne spucken, wenn wir behaupten, dass ihr auf dem besten Weg seid, zu wahren Meistern in der spannenden Wissenschaft des PSVR-Boxens zu werden. Es bleiben nur noch wenige Stunden, bis die Inhalte online gehen, also lasst uns kurz beleuchten, was dieses Update so genial macht.

Erfahrung ist zwar das A und O, aber wir wissen, wie wichtig auch die Fitness für einen jeden Champion ist. Creed: Rise to Glory– Championship Edition bietet Spielern dank persönlicher Kalorien- und Zeitziele zahlreiche Möglichkeiten, ihr Fitness-Endgame zu erreichen, unabhängig davon, in welchem Modus oder Kampf sie sich gerade befinden. Jedes Mal, wenn ihr im PvP gegen einen Freund antretet oder in den verschiedenen Fitnessstudios trainiert, die euch zur Verfügung stehen, bleiben euch eure Ziele erhalten.

Öffnet einfach das Handheld-Menü mit eurem PSVR2 Sense-Controller und ruft eure Fitnessziele auf. Dort könnt ihr blitzschnell eure Kalorien- und Zeitziele ändern. Beim Spielen könnt ihr eure Gesamtzeit und euren Kalorienverbrauch pro Spielsitzung nachverfolgen – was durch unseren verbesserten Algorithmus zu Kalorienmessung jetzt noch genauer als je zuvor ist.

Und natürlich können die Spieler auch weiterhin die Kalorien- und Zeit-Sparring-Modi des Fitness-Modus nutzen, um individuell zugeschnittene Spielsitzungen mit Fitness-Schwerpunkt zu absolvieren.

Der legendäre Schwergewichts-Champion Tommy „The Machine“ Gunn, der in Rocky V so überragend von Tommy Morrison gespielt wurde, steigt in den Ring und ist bereit zu kämpfen – jederzeit und überall! Mit seiner rohen und beispiellosen Kraft ist Tommy ein ernst zu nehmender Gegner in unserer erweiterten PvP-Charakterauswahl. Und Besitzer der Deluxe Edition erhalten bei der Aktualisierung automatisch ein zusätzliches exklusives Leuchtkostüm für Tommy Gunn.

Wir danken all unseren Fans, die uns seit über fünf Jahren auf dieser atemberaubenden Reise treu begleiten! Wir sind schon sehr gespannt, was ihr zu diesem neuen Update sagen werdet. Falls ihr selbst oder ein potenzieller Widersacher das Spiel noch nicht besitzt, dann ladet euch Creed: Rise to Glory – Championship Edition im PlayStation Store für PS VR2 herunter und erlebt spannende, filmreife Boxkämpfe.