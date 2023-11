Editorial-Auszug für alle User: Aktuelle Leistungsschau

Was die Premium-User möglich machen

GamersGlobal: Kleine Leistungsschau

Mich interessiert gerade aus gegebenem Anlass, was wir eigentlich so im Oktober gemacht haben bei GamersGlobal, nachdem ja schon der August/September mit Großprojekten wie Gamescom, Baldur's Gate 3 und Starfield nicht gerade Langeweile evozierte in unserer kleinen Redaktion. Also, schauen wir doch mal... aber nicht auf jede News oder gar jeden Comment oder PN-Kommentar (die alle ebenfalls Arbeitszeit kosten), sondern auf die größeren Inhalte. Da waren zunächst einmal die Tests zu (1) Football Manager 2024, (2) Alan Wake 2, (3) Cities Skylines 2, (4) Ghostrunner 2, (5) Super Mario Bros. Wonder, (6) Spider-Man 2, (7) Lords of the Fallen, (8) Total War – Pharaoh, (9) Monolith, (10) Forza Motorsport und (11) Assassin's Creed Mirage. Was für eine Liste an zum guten Teil Top-Titeln, oder? Dazu kamen Previews zu (12) Avatar – Frontiers of Pandora und (13) WarioWare - Move it, auch nicht gerade uninteressante Games. Wohlgemerkt, die meisten dieser Spiele haben wir sowohl in Text- als auch Videoform vorgestellt. Das sind faktisch jeweils zwei Inhalte, ob man's glaubt oder nicht.

Bei den Meinungskolumnen gab es die üblichen zwei Serien, im Einzelnen (14) Die Schwierigkeit mit der Schwierigkeit bei Burtchens Bewusstseinsstrom und (15) Gut gerollt statt schlecht gelaufen bei den Hengst-Chroniken. Aber natürlich bietet auch jeder unserer Podasts ziemlich viel Meinung, hier gab es insgesamt acht (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) MoMoCas und WoSchCas im Oktober. Nicht zu vergessen: eine ausführliche (24) Wertungskonferenz, nämlich das Kritiker-Trio zu Alan Wake 2 zusammen mit Tester Benjamin Braun.

Bleiben wir beim Remedy-Spiel: Hagens sehr gelungenes (25) Technik-Video zu Alan Wake 2 oder auch seine Praxistest-Videos zu den aktuellen VR-Brillen (26) Meta Quest 3 und (27) HTC Vive XR Elite waren Highlights im Video-Bereich. Seitdem erschien, allerdings schon im nächsten Monat, bereits das nächste Video: Die Spiele-Highlights im November mit sechs darin vorgestellten Titeln. Machen wir aber noch mal weiter mit den Oktober-Bewegtbildern: Zwei Stunden der Kritiker, zu (28) Spider-Man 2 und zu (29) Assassin's Creed Mirage, gab es da.

Dazu kam die monatliche (30) Darauf freuen wir uns im Oktober-Übersicht, die sich ja nicht von selbst schreibt, und auch nicht von jedem der einzelnen Autoren, sagen wir mal, viel zu früh und unaufgefordert kommt. Dann die Doppelfolge (31) Fotos des Monats Anfang Oktober. Dazu diverse Sonntagsfragen und andere Rubriken, die so nebenher mitlaufen. Ach ja, und die 10 Folgen Wartales-Letsplay (von insgesamt 54 seit Ende Juni bis zum gestrigen Sonntag). Oder, nun wirklich am unwichtigsten, aber dennoch Content: Mein Kochvideo von Anfang Oktober, als spätes Weihnachtsaktionsdankeschön.



Ebenfalls nicht zu vergessen: Das Anleiern/Verteilen von Codes an die Spiele-Checker, die im letzten Monat mal wieder richtig fleißig waren und Checks zu The Fabulous Fear Machine, Jusant, Abcission, NHL 24, Hearts of Iron 4 – Against Tyranny, Across the Obelisk, Quasimorph, Star Trek Infinite, Agatha Chrstie - Hercule Poirot - The London Case, Fort Solis, Witchfire, Slaps and Beans 2 und The Lamplighters League beigesteuert haben. Wobei jeder dieser Artikel von der Redaktion gegengelesen und freigeschaltet wurde.

Schon beeindruckend, oder? Doch dann schreibt kurz nach dem Monatswechsel der User R. in einem mittlerweile von mir gelöschten Kommentar (weil er so gar nicht zum Thema passte, aber wie üblich fleißig und kontrovers kommentiert wurde):

Wo bleibt der Test zu RoboCop? Das sagt eigentlich alles über den aktuellen Zustand von GamersGlobal... Für mich liegt der Focus von GG seit Jahren nicht mehr beim wesentlichen. Wenn das die neue Welt ist, ist es nicht mehr für mich interessant.

Versteht der eine oder andere von euch, wieso ich manchmal weinen möchte? All die Arbeit, all die investierten Stunden, all die Liebe, die in 31 großen redaktionellen Inhalte stecken, dazu in zahlreichen kleineren, dazu die vielen User-Inhalte, zum Teil ebenfalls von uns angeleiert und redigiert – und dann "fehlt" ein bestimmter Test, und das bringt uns dann solch einen Kommentar ein? Oder auch, an anderer Stelle, gutmeinende Entschuldigungen wie "Es ist halt nur eine kleine Redaktion" – statt zu realisieren, dass wir einen "Ausstoß" weit oberhalb unserer Gewichtsklasse haben, und zwar bei hohem Qualitätsanspruch, und keine einzige Redaktion dieser Welt jedes einzelne halbwegs wichtige Spiel testen kann? Für jeden der 31 Tage im Oktober gab es einen wertigen redaktionellen Inhalt, und dann ist es noch nicht genug?

Wohlgemerkt, das alles haben wir trotz der "Sonderprojekte" gemacht, die ja manchem ein Dorn im Auge sind. Die da heißen Spieleveteranen-Podcasts und eShop-Video und Japan-Doku (die superlange Finalfolge 8 ist erschienen im Oktober) und Retro Gamer. Projekte, die wir nicht aus Eskapismus und GG-Lustlosigkeit machen oder um reich zu werden, sondern, um diese Website zu stützen. Dass dann immer wieder Leute kritisieren, wir würden quasi GamersGlobal untreu werden, und mit dieser Begründung ihr Premium-Abo auslaufen lassen (oder es gar nicht erst starten), hat eine gewisse Tragik. Ich frage mich ja immer, wohin diese Spielefans dann gehen, um an wertige Vollsortimenter-Inhalte zu bekommen, gerade unsere aufwändigen Videos? Und zwar ohne mit Clickbait-Müll oder Werbung oder beidem zugeballert zu werden? Vermutlich konsumieren sie uns einfach weiter, man muss ja nicht zahlen für das Meiste hier, selber Schuld, müssten sich halt mehr fokussieren...

Das oben Aufgeführte war übrigens noch längst nicht alles, was auf GamersGlobal passierte im Oktober. Alle News, von User-Seite wie auch von der Redaktion, kann ich hier nicht ernsthaft aufzählen. Aber ich kann noch die weiteren User-Inhalte nennen, vor allem die ausgewachsenen Artikel zu Fangame: Power Bomberman, Simon the Sorcerer 3D, Vier Adventures von Angelsoft, Floyd – Es gibt noch Helden, Warum waren Spiele im Westen schwerer als in Japan, Hidden & Dangerous 2, Witchfire (Guide), QuickBASIC, Retro-Blättern PC Games 7/1994 und Final Fantasy Pixel Remaster. Waren das schon alle User-Inhalte? Nein, es gab auch etliche Einträge in Mavericks neuer Serie Heute vor X Jahren sowie Das spielen unsere User 9/2023, die Wochenend-Lesetipps 10/2023, dazu die Galerien Wahrzeichen in Starfieldsowie Nischenliebhabers Top 50: Game Boy Advance (mit bis heute fast 150.000 Abrufen). Zu diesen Inhalten hat die Redaktion, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Beitrag geleistet. Aber wo würden diese Inhalte erscheinen, wenn es GamersGlobal nicht gäbe?

Auch wenn der Oktober besonders voll war und mir deshalb natürlich für diese Leistungsschau besonders gut taugt: Es gibt das ganze Jahr über massig Inhalte auf GamersGlobal.de, jeden Monat, jede Woche – und trotzdem ist es vielen nicht genug, um uns per Premium-Abo zu unterstützen. Denn es fehlt ja das eine Spiel X, und deswegen haben wir eine falsche Prioritätensetzung. Und schon letztes Jahr haben wir nicht über Y berichtet, da sieht man, was hier seit Jahren falsch läuft! Es wäre zum Haareraufen, gäbe es bei mir noch genug Keratinreserven dafür.



