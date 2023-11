Heute vor... 14 Jahren: Dragon Age - Origins

Serie von Maverick

PC 360 XOne PS3 MacOS

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 5. November 2009 veröffentlichten der kanadische Entwickler Bioware und Electronic Arts das Rollenspiel-Epos Dragon Age - Origins für PC, Xbox 360 und die PS3.

Das Fantasy-Rollenspiel spielte in der fiktiven Welt von Ferelden, die von einer dunklen Bedrohung namens der Verderbnis heimgesucht wurde. Die Verderbnis ist eine Armee von verdorbenen Kreaturen, die von einem mächtigen Drachen angeführt wird. Um die Verderbnis zu stoppen, musste man sich im Rahmen der Hauptstory den Grauen Wächtern anschließen, einer alten Organisation von Kriegern, die sich dem Kampf gegen das Böse verschrieben haben.

Die sogenannten "Origin Stories" waren ein besonderes Feature von Dragon Age - Origins, das dem Spieler erlaubte, seinen eigenen Hintergrund zu wählen und den Start des Spiels zu beeinflussen. Es gab insgesamt sechs verschiedene Origin Stories, die je nach Rasse und Klasse des gespielten Hauptcharakters variierten. Eine große Stärke von Dragon Age - Origins waren, neben der spannenden und wendungsreichen Geschichte und die taktischen Kämpfe mit einer vierköpfigen Party, eure Begleiter und die Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel.

Insgesamt neun unterschiedliche Mitstreiter konnten rekrutiert werden für den Kampf gegen das Böse und diese brachten eine eigene Nebenquest und Persönlichkeit mit, sogar Liebschaften konntet ihr mit ihnen führen. Im Verlauf der Haupt- und Nebenquests konnten zahlreiche Dialoge geführt werden, in denen euch mehrere Entscheidungs-Optionen zur Verfügung standen. Je nach Wahl hatten diese des Öfteren kleinere, aber vereinzelt auch größere Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Geschichte(n) und Quests im Spiel.

Dragon Age - Origins heimste, trotz kleinerer Schwächen wie zu schlauchiges Level-Design und eine verbesserungswürdige Optik, weltweit überragende Bewertungen ein(auf GamersGlobal wurde der RPG-Titel mit 9.0 bewertet) und bekräftigte, nach dem famosen Baldur's Gate 2- Schatten von Amn aus dem Jahr 2000 oder Mass Effect, erneut Biowares internationalen Ruf als RPG-Edelschmiede.

Nach dem Release mehrerer kleiner DLCs wurde im März 2010 das größere Add On Dragon Age - Awakening für das Hauptspiel veröffentlicht, zudem wurde die Serie mit Dragon Age 2 im Jahre 2011 und Dragon Age - Inquistion in 2014 fortgesetzt. Aktuell werkelt Bioware am neusten Serien-Teil Dragon Age - Dreadwolf, zu dem Titel ist aber noch kein Release-Termin bekannt.