Analyse erklärt Performanceprobleme von Cities - Skylines 2

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cities - Skylines 2 ab 42,99 € bei Amazon.de kaufen.

In einem Blogartikel hat der finnische Entwickler Paavo Huhtala Details zur Render-Pipeline von Cities - Skylines 2 (der Stadtaufbau im GG-Test) geteilt und dabei auch die Performanceprobleme des kürzlich veröffentlichten Städtebauspiels untersucht. Dafür nutzte er hauptsächlich den Grafik-Debugger Renderdoc. Seiner Analyse zufolge krankt das Spiel an verschiedenen technischen Problemen, die im Endeffekt dazu führen, dass der Grafikkarte viel zu viel Arbeit aufgehalst wird.

Kernproblem sei die Nutzung von Unitys Engine-Feature DOTS. Der "Data-Oriented Technology Stack" sei auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass das Spiel relativ geschickt die Last auf mehrere Prozessorkerne verteilen könne. Aber bei Skylines 2 führten der Analyse zufolge die technischen Beschränkungen des unfertigen Features dazu, dass die Entwickler einige technische Systeme selbst entwickeln mussten, die normalerweise die Engine mitbringen würde, damit DOTS mit dem regulären Unity-Rendersystem verbunden werden kann.

Und genau diese selbst implementierten Features seien teilweise immer noch unfertig, sodass Dinge gerendert werden, die gar nicht gerendert werden müssten, oder zumindest nicht in diesem Detailgrad (Level of Detail, LOD), da dafür die Erkennung kaputt sei. Ein anderes Beispiel dafür ist das Schattensystem, das alleine 40ms der Renderzeit des Testframes verbraucht. Die Implementierung des Cascaded-Shadow-Mapping-Systems kranke ebenfalls daran, dass sehr viele unnötige Drawcalls an dieser Stelle angesetzt werden, weil hier scheinbar jedes 3D-Objekt berücksichtigt werde, egal wie weit weg und ob es sichtbar sei.

Dazu kämen einige andere handwerkliche Fehler. So würden einige Spielobjekte in einem sehr hohen Detailgrad bereitgestellt, was optisch völlig unnötig sei aber die Grafikkarte noch weiter belaste. Archetypisch für dieses Problem scheinen die unsichtbaren Zähne der Spielfiguren, die trotzdem mit sehr hohem Aufwand gerendert würden. Alleine wäre das kein Problem, aber zusammengenommen erklärten die Probleme den unheimlich hohen Performancehunger des Spiels. Paavo vermutet an der Stelle übrigens nicht Unfähigkeit der Entwickler, sondern Pech bei der Wahl der genutzten Enginefeatures, die nicht so weiterentwickelt wurden beziehungsweise integrierbar waren wie sicher zu Beginn angenommen, plus Zeitmangel, um die Eigenlösungen fertigzustellen.

Die Analyse war mit Patchversion 1.0.11f1 vorgenommen worden. Der seitdem veröffentlichte Patch 1.0.12f1 setze teilweise genau an den erkannten Problemstellen an, löse sie aber höchstens teilweise.