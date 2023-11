Rule the Waves 3: Shipdesign-Gewinner, kommendes Update

PC

Kürzlich hat Matrix Games einen Rule the Waves 3 Schiff-Design-Wettbewerb abgehalten. Kürzlich wurden die Gewinner Gabino, Hououtenki, EwaldvonKleist, Dyna, Student Wang und The Black Baron ausgezeichnet. Insgesamt gab es in zwei Kategorien mit Einsendungen von insgesamt 66 verschiedenen Personen. Den Stream mit den Gewinner-Designs könnt ihr euch als VOD direkt unter dieser News anschauen. Angesichts des regen Interesses am Wettbewerb soll es nicht der Letzte gewesen sein. Jeder Teilnehmer wurde übrigens mit einem 15 US-Dollar-Gutschein für den Matrix-Shop belohnt. Die Gewinner bekammen je einen Gutschein im Wert von 30 US-Dollar.

Außerdem gibt es einen neuen Ausblick auf das kommende "The Admirals Update". Der Fokus liegt auf einem verbesserten Interface und Sequenzen für die Schlachtgenerierung. Ihr werdet mehr Infos über gegnerische Kräfte geben und könnt eure Flotte neu ordnen bevor ihr in die Schlacht zieht oder sie vermeidet. Wie stark ihr euch neu ausrichten könnt, liegt an den Fähigkeiten des Admirals. Admiräle können dann auch als "Area Commander" fungieren. Das Update ist derzeit in der Public Beta und soll Ende November regulär veröffentlicht werden.