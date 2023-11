Spiele-Check von SupaRai

Im Saloon entscheidet ihr, wohin euch der nächste Run führt, hier wertet ihr eure Helden auf und erhaltet Infos zu offenen Quests.

Das Spielprinzip

Die Helden haben allesamt unterschiedliche Stärken und Spezialfähigkeiten.

Roguelite-Progression und Schwierigkeitsgrad

Am Ende manches Abschnitts erwartet euch ein Bosskampf – die werden auch immer kniffliger.

Die Präsentation

Mit Zellen kauft ihr neue Chips für euren Kristallbot und eure Helden. Leider sind die Aufwertungen zu farblos und der spielerische Mehrwert wirkt eher im Verborgenen.

Fazit

Im Jahr 2014 erschien. Ein pixeliges, unbarmherziges aber immerhin pausierbares Tower-Defense-Roguelite, das mich mit seiner Mechanik viele Stunden begeisterte. Dass mir Steam-Kurator Gamersglobal von diesem Spiel abrät? Geschenkt, es ist nicht jedes Spiel für jeden gemacht.Neun Jahre später veröffentlicht Entwickler Amplitude mitden Nachfolger. Der hält an der grundsätzlichen Ausrichtung fest. Ihr erkundet mit eurem Heldentrupp eine Raumstation, wehrt Monsterangriffe ab und ein Run kann schnell vorbei sein. Dazu ist Endless Dungeon ein Twin-Stick-Shooter, die Pixeloptik ist passe und die Pausetaste weicht der Live-Action. Kann mich die Fortsetzung trotzdem ähnlich begeistern?Ziel des Spiels ist, mit eurer Heldentruppe von einer verlassenen Raumstation zu fliehen. Anfangs sucht ihr euch deshalb zwei Charaktere aus und teleportiert euch in die erste Ebene der Raumstation. Das verzweigte Raumsystem erkundet ihr nun Tür um Tür. Nach jedem Öffnen eines Durchgangs wandern die Ressourcen Technik, Nahrung und Wissenschaft in euren Vorrat. Die Ressourcen benötigt ihr um Türme zu bauen und neue Varianten zu erforschen. Außerdem bezahlt ihr damit Medipacks, Waffen und Skills.Mit dabei ist immer auch der Kristallbot. Das Gerät weilt zumeist verankert in einem Ruhe-Slot. Ab und zu müsst ihr ihn jedoch bewegen, damit er weitere Türen für euch öffnet oder den Ausgang zum nächsten Level aufbohrt, was jedesmal zu einem gegnerischen Angriff führt. Wichtig ist, dass der Bot überlebt – wird er zerstört, endet der Run. Mit jeder Türöffnung erhöht sich zudem auch die Gefahrenstufe für einen gegnerischen Wellenangriff. Ist die Leiste auf Anschlag, strömen Monster in Richtung Kristallbot. Hier schlägt die Stunde der Türme. Ihr platziert diese an festgelegten Bau-Slots, damit sie die Gegnerschar aufhalten oder ordentlich dezimieren. Dazu haltet ihr mit der Schusswaffe eurer Figuren selbst fleißig drauf und nutzt Sonderfähigkeiten, um die Monsterfluten zu bezwingen.Da ihr unverbrauchte Ressourcen in die nächsten Ebenen mitnehmt und das Spielgeschehen kontinuierlich kniffliger wird, wägt ihr ständig ab: Wie viele Türme baue ich? Ist es das Risiko wert, den Kristallbot in einen entfernten Raum zu schicken? Öffne ich noch weitere Türen oder verlasse ich die Etage?Wie in jedem Roguelite seid ihr anfangs schwach und unterlegen. Sechs der acht Helden, von denen ihr auf einen Run bis zu drei mitnehmt, müsst ihr erst freischalten. Dies geschieht, indem ihr Quests in den Abschnitten abschließt. Zudem gibt es Waffenverbesserungen, Upgrade-Slots für eure Helden und dauerhafte globale Verbesserungen. Die dafür benötigten Materialien sammelt ihr während den Runs. Dadurch werdet ihr immer stärker, stoßt in neue Regionen vor, scheitert irgendwann wieder und startet den nächsten Run.Und für das Scheitern sprechen einige Gründe. Zum einen gibt es klassisches Trial-and-Error. Trefft ihr das erste Mal auf einen neuen Gegner oder Gebietsboss, kennt ihr deren Mechaniken natürlich noch nicht. Ich entwickelte zudem erst nach einigen Anläufen ein Gefühl für das effektive Platzieren und Variieren der Turmarten. Dank vier Schwierigkeitsgraden von Sehr leicht bis Schwer sollte jeder Spielertyp zurechtkommen. Ich wechselte nach einigen Versuchen dann auch vom Normalen auf den leichten Schwierigkeitsgrad.Endless Dungeon bietet einen Online-Koop, in dem ihr mit bis zu zwei Mitspielern in den Kampf zieht. Hier übernimmt jeder Spieler die Kontrolle über einen Helden. Zwar macht die KI im Solo-Modus meiner Meinung einen guten Job, sie setzt den Monstern ordentlich zu und die Spezialfähigkeiten regelmäßig ein. Allerdings baut sie keine zusätzlichen Türme, wenn die Verteidigung nicht ausreicht. Der Koop-Modus bietet meiner Meinung deshalb einen echten Mehrwert.Der Grafikstil von Endless Dungeon macht optisch richtig was her: Das Art-Design und die Beleuchtung der unterschiedlichen Areale finde ich fantastisch. Die Modelle der Helden, Gegner und Türme sind detailiert und abwechslungsreich. Dazu kommen noch die farbenfrohen Effekte. Ein passender Soundtrack und die wuchtigen Soundeffekt unterstützen die Action.Das grundsätzliche Spielprinzip aus Tower-Defense und Twin-Stick-Shooter (funktioniert übrigens auch hervorragend mit Maus und Tastatur) gefällt mir richtig gut. Die Gegner, Türme und Areale bieten mir eine Spielwiese, auf die ich auch nach 20 Spielstunden noch Lust habe.Allerdings gerät der Roguelite-Part aus meiner Sicht zu einfallslos und langweilig. Es gibt schlicht zu wenig Freischaltungen und Upgrades. So sitze ich in meiner Partie auf einem Berg an Materialien, für die ich keine Verwendung mehr habe. Hinzu kommt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sich die Verbesserungen spielerisch wirklich auswirken. Schade, dass Endless Dungeon in dem Bereich keine bessere Figur macht. Kritisch betrachtet bietet auch das grundlegende Gameplay wenig Abwechslung, die Runs ähneln sich sehr und der taktische Spielraum ist gering.Mir macht Endless Dungeon trotz der Kritikpunkte eine Menge Spaß. Die Kernmechanik ist dank ihrer Übersichtlichkeit verständlich, die Action passt, die Optik und Atmosphäre finde ich fantastisch. Und solltet ihr noch ein, zwei Mitspieler kennen, könnte Endless Dungeon erst recht ein Spiel für euch sein.