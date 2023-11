GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 44/2023 und Ausblick auf KW 45/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 44: Rückblick von Montag, 30. Oktober, bis Sonntag, 5. November 2023

Spiele-Checks

Jusant (zum Spiele-Check)

Dontnod haben sich offenbar weiter von ihren Story-Adventure-Anfängen entfernt. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht gerade deswegen, hatte SupArai in seinem Check wohlwollende Worte für Jusant , dem neuesten Werk des französischen Studios, übrig: "Kletterabenteuer in schöner Spielwelt mit genau dem richtigen Umfang."



Kurz darauf präsentierte euch TheLastToKnow ein neues Adventu...moment... ein Globalstrategie-Spiel? Ja tatsächlich, allerdings legt The Fabulous Fear Machine großen Wert auf seine Geschichte. Das war wohl auch der Grund, warum es in seinem Check so gut wegkam: "Augenzwinkernder Pulp-Horror im Globalstrategie-Gewand"



Der letzte Check der Woche war Nischenliebhaber vorbehalten, der sich mit Operation Wolf Returns wieder ins Jahr 1987 zurückballerte. Allerdings hinterließ die Neuauflage des Rail-Shooter-Klassikers gemischte Gefühle: "Unterhaltsamer Rail Shooter der alten Schule mit viel zu wenig Umfang sowie fehlenden Steuerungsfeatures der Switch-Konsole."

User-Artikel

Dark Corners of the Earth (zum User-Artikel)

Im sechsten und somit letzten Teil der Reihe "Das Adventure Soft-Vermächtnis" beleuchtete TheLastToKnow die Hintergründe des Cthulhu-Spiels von Headfirst und das damit verbundene Ende des dahintersteckenden Studios.



Konsolen-Retro-Experte Corlagon kramte mit Columns einen ganz besonderen Klassiker hervor, der immer im Schatten von Tetris stand. Ob dies nach Corlagons Meinung gerechtfertigt war, erfahrt ihr in seinem User-Artikel.

Vermischtes

Ausblick auf KW 45

Die Spiele-Checks laufen unbeirrt vom Band. Die dazugehörige Kristallkugel zeigt einen lautstarken Jürgen , einen in einer Zeitschleife stecken gebliebenen TheLastToKnow, und... einen strategischen Vampiro .



, einen in einer Zeitschleife stecken gebliebenen TheLastToKnow, und... einen strategischen . Das Lager der User-Artikel füllt sich langsam wieder. Unser User-Artikel-Orakel verrät, dass zunächst etwas mit Panzern und etwas mit Comedy-Versoftungen herausgelassen werden soll.



Und weiter geht es mit der neuen Nischenliebhaber-Galerie-Serie. Macht euch bereit, mit Silberkugeln beschossen zu werden!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

