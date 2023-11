Hurra für neue Inhalte?

Teaser Greift ihr öfter zu, wenn Entwickler neue DLC-Inhalte für ihre Spiele nachhreichen?

Die komplexen Titel aus dem Katalog von Paradox Interactive werden bekanntlich auf Jahre noch mit DLC (und begleitenden großen Patches) um neue Inhalte erweitert. Kürzlich veröffentlichte CD Projekt RED mit Phantom Liberty (im Test) eine exzellente große Erweiterung für Cyberpunk 2077 und auch beim Kauf von Alan Wake 2 (im Test) steht euch die Deluxe-Edition zur Auswahl, die auch zwei kommende Story-DLCs umfasst. Allgemein sind Editionen mit integrierteem Season Pass für kommende Zusatz-Inhalte keine Seltenheit.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir daher wissen: Wie oft spielt ihr tatsächlich DLC-Inhalte. "Spielen" heißt dabei natürlich, dass es nicht um kosmetische DLCs, sondern neue spielbare Inhalte geht.

Danke an Q-Bert, der die Anregung für diese Sonntagsfrage gegeben hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.