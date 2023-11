Stardew Valley: Macher setzt hohe Hürden an eine Verfilmung

Stardew Valley ist eine Simulation mit Rollenspielelementen, die an den Genreklassiker Harvest Moon erinnert. Es ist aber auch eine engagierte Eigenproduktion des Programmierers Eric Barone, der auch unter seinem Entwickler-Pseudonym Concerned Ape bekannt ist. Bis Mai 2022 konnte sich das Spiel über alle Plattformen hinweg über 20 Millionen Mal verkaufen.

Von dem Branchenmagazin IGN wurde Eric Barone erst kürzlich befragt, ob er sich eine Verfilmung seines Bestsellers vorstellen könne. Dabei offenbarte Barone, einer Filmumsetzung nur unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen zu wollen:

Ich bin einfach zu sehr auf mein geistiges Eigentum bedacht, um es einfach jemandem zu überlassen und zu sagen, mache doch einen Stardew Valley-Film oder was auch immer. Da müsste ich schon sehr stark involviert sein. Wenn Studio Ghibli an mich herantreten würde, würde ich wahrscheinlich sagen: Okay, machen wir es. Wenn David Lynch an mich heranträte und einen Stardew Valley-Film machen wollte, würde ich sagen, nur zu, macht es einfach.