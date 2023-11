Wochenschluss-Podcast #214

Teaser Karsten Scholz und Hagen bieten einen bunten Themenstrauß den Duos Microsoft-Blizzard und Sony-Bungie, über Lies of P, Lords of the Fallen bis hin zu Alan Wake 2.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Karsten Scholz, der geschätzte Gast in dieser Folge freut sich sehr auf dieses Wochenende. Nicht etwa, wie in diesem Meme von dem Typen, der auf der Fahrt von Arbeit laut "WOCHENENDE" brüllt – ganz und gar nicht, der Grund zur Vorfreude hat mit dem Beruf zu tun. Dieser Tage wird in Anaheim wieder Blizzards Hausmesse die Blizzcon stattfinden. "Da ist quasi unsere E3", hörte man Karsten schon vernehmen und Hagen erfährt in diesem Wochenschluss-Podcast vom MMORPG-Weisen, welche Themen er da mit Spannung erwartet. Außerdem greifen die beiden die Meldung auf, dass Bungie acht Prozent der Belegschaft entlässt (das sind ganze 100 Angestellte!). Natürlich nicht fehlen darf der Ausblick aufs Wochenende, der die beiden dann doch wieder zu manchen Thema dieser Woche auf GamersGlobal zurückführt. Die Timecodes dieser Folge: 00:25 Hagen und Karsten grüßen mit den erhobenen Tee-Tassen

01:49 Karsten ist voller Vorfreude auf die an diesem Wochenende startende Blizzcon...

04:17 ... besonders, was die Zukunft von World of Warcraft und der Classic-Variante angeht, aber auch ob neues zur Zukunft der Warcraft-Welt verkündet wird.

13:06 Wir sich Blizzard auch dieses Jahr wieder bei den Fans auf der Blizzcon entschuldigen und könnte sich nun nach der Übernahme durch Microsoft tatsächlich etwas ändern?

21:41 Bungie entlässt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das von Sony unter anderem für seine Games-as-a-Service-Expertise übernommene Studio erreicht nicht seine Gewinnziele (zur News) ...

27:47 ... Hagens These: Die Publisher begehen mit all den angeschobenen GaaS-Projekten einen ähnlichen Fehler wie damals, als der nächste WoW-Killer produziert werden sollte. Was sagt MMO-Experte Karsten dazu?

40:58 Eine sehr schöne Nachricht zum Wochenende:

