HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stattet in Kapitel 4 – Saison OG von Fortnite Battle Royale, auch bekannt als „Fortnite: OG“, der ursprünglichen Fortnite BR-Insel erneut einen Besuch ab. Angefangen mit einer Rückkehr zu Kapitel 1 – Saison 5, könnt ihr jede Woche eine andere Phase von Kapitel 1 besuchen, da mit jedem großen Update ein Stück Fortnite-Geschichte zurückkehrt.

Streift mit Einkaufswagen auf den Straßen von Tilted Towers umher, schwingt euch zu Greasy Grove und rüstet die pure Nostalgie aus mit dem originalen Sturmgewehr. Schnappt euch eure Freunde und landet in Fortnite: OG in Battle Royale und Null Bauen!

Wir reisen in der Zeit zurück mit Fortnite: OG! Jedes große Update repräsentiert eine andere Phase von Kapitel 1– einige Gegenstände aus dem Tresor sind nur für das jeweilige Update erhältlich, andere hingegen sind in mehr als einem Update erhalten oder bleiben für die Dauer von „Fortnite: OG“ verfügbar. Freut euch auf das Schrotwichteln: Das Folgende ist nur ein Teil dessen, was aus dem Tresor erscheint:

Tilted Towers war ein Schauplatz, der den Großteil von Kapitel 1 über verfügbar war, und in Fortnite: OG! kehrt er nun zurück

In Saison 5 prallen Welten aufeinander… genau wie die Allradkarren!… Schnappt euch Waffen, Fallen und Fahrzeuge, die in der ursprünglichen Saison 5 erhältlich waren.

Das Sturmgewehr, die Pumpgun und das Jagdgewehr

Einige der beliebtesten Gegenstände kommen aus dem Tresor!

Die Schadensfalle, der Greifer und die Boogiebombe

Erlebt einige eurer besten Eliminierungen aufs Neue!

Der Einkaufswagen und der Allradkarren

Nicht JEDES Fahrzeug braucht einen Motor.

Die Dunkelheit in Loot Lake erwacht von Neuem! Sorgt für Schrecken mit Waffen, Fallen und Fahrzeugen, die in der ursprünglichen Saison 6 erhältlich waren. Erfreut euch auch an anderen Dingen, die aus dem Tresor geholt werden:

Doppelläufige Schrotflinte, Haftgranate und Schießeisen

Witzig, dass das Schießeisen über sechs Schuss verfügt und ausgerechnet in Saison 6 sein Debüt feierte!

Vereiser-Falle, Taschenburg und Geschützturm

Na, schon kalte Füße bekommen? Die Vereiser-Falle und der Geschützturm werden nicht in Null Bauen verfügbar sein.

Quad-Ramme und Driftboard

Das Driftboard wurde zwar erst in Saison 7 eingeführt, wird aber bereits ab dem Update zu Saison 6 in „Fortnite: OG“ verfügbar sein!

Was ist noch eisiger als Vereiser-Fallen? Ein eiskaltes Schneebiom! Dieses Schneebiom enthält die berühmten Frosty Flights. Als infolge eisig-arrrr Temperaturen Piratenlager auf der Insel auftauchten, konnten Spieler eine Reihe von Piratengegenständen auf der Karte einsetzen:

Die Steinstoßpistole, die Minigun und der Vierfachwerfer

Die Explosive Vergangenheit lässt grüßen

Giftpfeilfalle, Wiedereinsetzbarer Hängegleiter und vergrabene Schätze

Buddelt mit den vergrabenen Schätzen aus dem Tresor etwas Beute aus. (Die Giftpfeilfalle wird nicht in Null Bauen verfügbar sein.)

X-4 Stormwing und Piratenkanone

Entkomme dem Sturm mit einem Stormwing, wie es Sgt. Winter tun würde.

Stürzt euch in die vergangene Zukunft von Saison 9 und die instabil werdende Welt von Saison X. In Saison 9 und X gab es eine Menge Dinge, die im Update vom 23. November zurückkehren werden– um nur ein paar zu nennen:

Das schwere Scharfschützengewehr, der Annäherungsgranatwerfer, der Luftschlag und der Schrottriss

Beendet „Fortnite: OG“ auf furiose Weise mit diesen Waffen!

Sturmdreher und Jetpack

Der Sturmdreher und der Jetpack sind zurück, um die natürliche Ordnung außer Kraft zu setzen. In Saison 9 konnten Spieler während des Events „Finaler Showdown“ mithilfe von Jetpacks Zeugen einer Schlacht epischen Ausmaßes werden.

Kugler

Fühlt euch kugelwohl– Bei der glorreichen Rückkehr des Kuglers.

Jetzt neu: der OG Pass

In der ultraschnellen und von Zeitreisen geprägten Saison OG führen wir den brandneuen… OG Pass ein! In nur vier Wochen könnt ihr alle kosmetischen Belohnungen des mit über 50 neuen Spielgegenständen gespickten OG Pass freischalten.

Los, zurück zum OG Shop

Im Item-Shop lassen wir Vergangenes aufleben. Entdeckt im OG-Shop eine zusammengestellte Auswahl an klassischen, neuen und Mashup-Gegenständen! Da der Shop täglich um 01:00 Uhr MEZ eine neue zusammengestellte Auswahl anbietet, sind diese Outfits und Accessoires nur für begrenzte Zeit erhältlich.

Weitere Details zum OG Pass und OG-Shop findet ihr im Blogpost zum OG Pass und OG-Shop auf Fortnite.com!

Fortnite: OG führt euch einmal mehr zurück zur ursprünglichen BR-Insel. Da bleibt nur noch eine Frage… Wo wollen wir landen?