PM: Version 1.5 von Honkai: Star Rail – Geisterjagd auf der Xianzhou (Sony Playstation Blog)

euch die neuesten Informationen über die neuen Figuren, Szenen und Geschichten in der Version 1.5 „Illusion des Zwielichts“, die am 15. November erscheinen wird, zu bringen. Wir sind gespannt darauf, alle Spieler bei der Erkundung der neuen Version mit Spannung und Nervenkitzel zu versorgen und sie in das Gameplay einzubinden.

Nachdem wir unseren Freunden geholfen haben, verschiedene interstellare Krisen und Verschwörungen zu lösen, ist es an der Zeit, einer Geisterjägergruppe beizutreten und etwas Gespenstisches zu erleben! Das kommende Update wird einen neuen Ort einführen, der voller Geheimnisse, Geister und übernatürlicher Vorkommnisse ist.

Erlaubt mir außerdem, euch drei neue Gesichter vorzustellen, die sich bald der spielbaren Truppe anschließen werden: Huohuo und Hanya, die beide der rätselhaften Zehn-Fürsten-Kommission angehören, und Argenti, ein geschätztes Mitglied der Ritter der Schönheit. Und es steht noch mehr auf dem Plan – wir werden verschiedene aufregende und herausfordernde Aktionen und Updates bereitstellen, um eure Trailblaze-Expedition zu bereichern.

Vor einiger Zeit wurde der Schöpfungsofen der Kunsthandwerkskommission zerstört, und die darin gefangenen Heliobi konnten entkommen und fanden Zuflucht im Fuchsfeengarten. Es wird allgemein angenommen, dass Heliobi aus angesammeltem Kummer entstehen. Sie können nicht nur von Menschen Besitz ergreifen, sondern auch ihre Sinne manipulieren und sowohl Geist als auch Körper kontrollieren. Selbst die erfahrensten Aurumaton-Seelengesandten und Geisterwärterinnen der Zehn-Fürsten-Kommission sind vor ihrem Einfluss nicht gefeit.

Der Fuchsfeengarten wird seit jeher von Yin-Energie durchströmt und ist übersät von uralten Unterdrückungstürmen, mysteriösen Steinmonumenten und gewaltigen Bäumen. Wenn die Nacht hereinbricht, wird er schon unheimlicher, und mit dem Einfall der Heliobi herrscht jetzt eine noch tiefere Atmosphäre der Gefahr. In letzter Zeit häufen sich in dem Online-Forum von Xianzhou Beiträge, die von übernatürlichen Phänomenen in den rätselhaften Grenzen des Fuchsfeengartens berichten, von einer selbstspielenden Guqin bis hin zu den Schreien rachsüchtiger Geister. Es überrascht nicht, dass die Liebhaber des Übernatürlichen auf der Xianzhou Luofu in diesen Berichten schwelgen.

Jetzt, liebe Trailblazer, ist es an der Zeit, eine Geisterjägergruppe zusammenzustellen und euch auf ein Abenteuer zu begeben, um diese Geheimnisse zu enträtseln. In der Trailblaze-Fortsetzung „Eine Fuchs-Spukgeschichte“ von Version 1.5 werdet ihr die Aufgabe übernehmen, entkommene Heliobi aufzuspüren, Krisen zu bewältigen und die Xianzhou Luofu zu beschützen.

Es sieht so aus, als ob ihr eine schwierige Aufgabe vor euch habt, aber keine Sorge! Denn ihr habt die Chance, Unterstützung von einer der mächtigsten, geheimnisvollsten Kräfte in Xianzhou Luofu zu erhalten – Die Zehn-Fürsten-Kommission. Sie sind die Autoritäten des Übernatürlichen, die Wächter gegen böse Mächte und die Schiedsrichter über Leben und Tod. Mit ihrer Unterstützung werden die Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen, wesentlich leichter sein.

Nun, bevor ihr euch zu sehr aufregt, wäre es gut, wenn ihr euch etwas Zeit nehmt, eure Begleiter kennenzulernen: Unsere neue 5-Sterne-Figur Huohuo, ein anfangs verängstigtes junges Fuchsmädchen, das schon als Kind von einer langlebigen Kreatur besessen war – ja, ihr habt recht, es war ein Heliobus! Um ihr Überleben zu sichern, hatte die Zehn-Fürsten-Kommission keine andere Wahl, als den Heliobus in Huohuo zu versiegeln. Dadurch wurde sie zu einem Magneten für alles Böse, nämlich eine „Verfluchte“. Die Kommission erkannte ihr einzigartiges Talent, monströse Wesen zu besänftigen, und nahm Huohuo in ihre Reihen auf. Heute steht sie als Richteranwärterin bereit, sich dem Übernatürlichen zu stellen und den Trailblazern ihre einzigartigen Fähigkeiten für dieses unheimliche Abenteuer zur Verfügung zu stellen. Der Heliobus, der von ihr Besitz ergreift, wird von ihr auch „Schweif“ genannt.

Huohuo ist eine Windfigur und folgt dem Pfad des Überflusses. Ihre Fertigkeit erlaubt es ihr, ihr Banner tapfer zu schwingen und die Lebenspunkte eines einzelnen Verbündeten und der benachbarten Teamkameraden wiederherzustellen. Ihr Ultimate kann die Energie ihrer Verbündeten aufladen und deren Angriffskraft erhöhen. Da Huohuo mehrere Jahre in der Gesellschaft des Heliobus namens „Schweif“ verbracht hat, hat sie verschiedene Fähigkeiten entwickelt, um das Böse zu bannen und ihre Teamkameraden zu schützen. Diese Eigenschaften machen sie zu einem unverzichtbaren Mitglied jedes Teams, welches den Verbündeten unglaubliche Unterstützung und Schutz bietet.

Eine angemessene Unterstützung ist zweifellos unerlässlich, wenn man sich mit Heliobi befasst. Deshalb hat die Zehn-Fürsten-Kommission eine weitere erfahrene Richterin ernannt, die die Nachhut bildet. Hanya ist eine 4-Sterne-Figur, die als Unterweltrichterin der Zehn-Fürsten-Kommission arbeitet. Genauer gesagt ist Hanya darauf spezialisiert, die karmischen Sünden der Kriminellen zu lesen und die „Schrift des Orakels“ einzusetzen, um ihre Strafen zu bestimmen. Als eine physische Figur, die dem Pfad der Harmonie folgt, kann Hanya während eines Kampfes nicht nur einem einzelnen Ziel physischen Schaden zufügen, sondern das Ziel auch mit dem Status „Aufbürden“ belasten. Wenn ein Verbündeter eine bestimmte Anzahl von Angriffen auf einen Gegner mit Aufbürden ausführt, erhält das Team zusätzlich einen Fertigkeitspunkt zurück, um Verbündete mehr Hilfe zu leisten.

Nachdem wir die Probleme zu den Luofu geklärt haben, möchte ich euch neben denen von der Zehn-Fürsten-Kommission eine weitere 5-Sterne-Figur vorstellen, die in der kommenden Version spielbar wird: Argenti. Argenti ist ein hochgeschätztes Mitglied der Ritter der Schönheit, und ihr werdet die Gelegenheit haben, ihm auf eurer Reise nach Waschtopia zu begegnen, einem renommierten Zentrum, das auf die Reinigung interstellarer Schiffe spezialisiert ist. Argenti ist eine physische Figur und folgt dem Pfad der Gelehrsamkeit. Als hingebungsvoller Verehrer von Idrila der Schönheit ist der Verhaltenskodex, nach dem Argenti lebt, die Menschen mit Höflichkeit zu behandeln, anderen aus Prinzip zu helfen und allen Dingen im Universum aufrichtiges Lob zu zollen. Eleganz ist Argentis zweiter Vorname und manifestiert sich sogar in seinem Kampf! Argentis Ultimate ist eine echte Besonderheit, da er je nach verbrauchter Energie unterschiedliche Effekte auslöst. Wenn er eine kleine Menge Energie verbraucht, fügt Argentis Ultimate allen Gegnern Schaden zu. Wenn er jedoch seine gesamte Energie verbraucht, verursacht er noch größeren Schaden und fügt einem zufälligen Ziel mehrfach Schaden zu.

In Version 1.5 erwarten euch verschiedene spannende Aktionen und Herausforderungen. Zum einen braucht 7. März Hilfe, um ihre geliebten Fotos wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, da sie auf mysteriöse Weise beschädigt wurden. Außerdem wird mit Version 1.5 ein Update für die Gästebuch-Funktion eingeführt. Für alle neugierigen Trailblazer unter euch: Mit dieser Funktion könnt ihr ein historisches Protokoll der Freunde einsehen, die den Express besucht haben. Bereitet euch zudem darauf vor, in die neueste Herausforderung der Geniusgesellschaft einzutauchen – Universum-Simulation: Welt 8, die in Kürze starten wird. Und vergesst nicht, euch für das Talentturnier von Felsenstadt anzumelden, die für alle, die ein Kampf-Superstar werden wollen, wieder da ist.

Damit sind die Ankündigungen zu Version 1.5 beendet. Liebe Trailblazer, wir wünschen euch viel Spaß auf dieser schaurig-schönen Weltraumreise!