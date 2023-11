Deutscher Entwicklerpreis 2023: Die Liste der Nominierten

Dome Keeper und Signalis meistnominiert

Während in der ersten Jahreshälfte stets der Deutsche Computerspielpreis mit großer Gala-Show verliehen wird, ist zum Jahresende mit weniger Tamtam stets die Zeit für den Deutschen Entwicklerpreis gekommen. Die Awards sind sehr unterschiedlich aufgestellt: Beim staatlich angeschobenen DCP besteht die Jury neben Fachexperten aus der Branche auch aus einigen Mitgliedern von Parteien, öffentlichen Gremien, Prominenten und Lehrenden an Universitäten. Der DEP wird von der hiesigen Entwickler-Szene organisiert und so setzt sich auch die Fachjury des DEP aus 60 Mitgliedern zusammen, die allesamt aus der Branche stammen: Mitglieder von Studios, Freiberufler, Verantwortliche des Branchenverbands game, aber auch Lehrende in Games-Studiengängen. Beim Entwicklerpreis sind zudem die Auszeichnungen überwiegend nicht mit Preisgeldern verbunden.

Beispielhaft für die Hintergründe der Jury genannt seien der game-Geschäftsführer Felix Falk, der Chef von Deck 13 Jan Klose, Branchen-Urgestein und Creative Director bei Stratosphere Games Teut Weidemann, der freiberufliche Producer Ralf Adam, die bei King Art als Producerin tätige Tessa Abraham, UI Artist bei Ubisoft Düsseldorf Sylvia Ulloque, Senior Community Manager für CD Projekt Red Carolin Wendt, der unter anderem als Autor für Spiele schreibende Falko Löffler, der gewiss noch manchem von seiner Zeit als leitender Redakteur bei PC Action oder von der Arbeit mit Youtuber Gronkh bekannte Jo Hesse oder Project Director für die Indie Arena Booth Valentina Birke. Über die Auszeichnungen für das Beste Deutsche Spiel und das Studio des Jahres entscheidet eine "Grand Jury" mit 160 Mitgliedern. Zu den Partnern und Sponsoren gehören unter anderem Crytek, Ubisoft, Daedalic, Goodgame, King Art und die in den Tagen vor der Gamescom stattfindende Entwicklermesse Devcom. Gefördert wird der Preis vom Land NRW, der Film- und Medienstiftung NRW und Köln Business.

Die Liste der 14 Kategorien und Nominierten:

Beste Grafik

Beste Story

Beste Technische Leistung

Bestes Audiodesign

Die Siedler - Neue Allianzen

Fall of Porcupine

Shadow Gambit - The Cursed Crew

Bestes Casual Game

Spells & Secrets

Sticky Business

Thronefall

Bestes Game Beyond Entertainment

Duru - Über Mulle und Depressionen

Friedrich Ebert - Der Weg zur Demokratie

Natur? Politisch - Ein Serius Game zu Umweltaktivismus in der DDR

Bestes Gamedesgin

Bestes Indie Game

Chained Echoes

Dome Keeper

Signalis

Innovationspreis

Dome Keeper

Marble Maze

Touch Type Tale - Strategic Typing

Sonderpreis für Soziales Engagement

Andreas Gottschalt

GAME:IN

Loot für die Welt

Ubisoft Newcomer Award

Misgiven

Tiny Bookshop

Tom the postgirl

Die Nominierten in den Kategorien Bestes Deutsches Spiel, Studio des Jahres und NRW Förderpreis für Junge Entwicklerinnen wurden indes noch nicht bekannt gegeben. Wie Gameswirtschaft anmerkt, seien im Vergleich zum Vorjahr Studios aus Österreich und der Schweiz unterrepräsentiert.