Retro Gamer wird 2024 weiter als Printheft erscheinen

Publishing Office Langer hat die Lizenz

Nach elf Jahren Retro Gamer Deutschland bei eMedia ist mit dem nächste Woche erscheinenden Heft 1/24 Schluss – aber nur, was diesen Herausgeber anbelangt, nicht mit dem Heft an sich: Ich habe seit kurzem die offizielle Lizenz vom Rechte-Inhaber Future PLC für den deutschen Retro Gamer – für Web-Inhalte, ePaper und Print. Die Lizenz läuft über mehrere Jahre und ist auch verlängerbar. Damit können wir das bewährte Konzept fortsetzen, die vielseitigen englischen Inhalte des Originals liebevoll zu lokalisieren und um eigene Artikel zu ergänzen.

Das nächste Retro Gamer-Heft, also die Heftnummer 2/2024, erscheint am 16.2.2024 am Kiosk sowie für alle Neu-Abonnenten. Also zum selben Zeitpunkt, an dem es auch regulär beim alten Verlag weitergegangen wäre. Herausgeber ist mein Publishing Office Langer, das ansonsten vor allem GamersGlobal.de betreibt. Und natürlich machen Heinrich Lenhardt und ich, zusammen mit geschätzten Gästen, weiterhin den Spieleveteranen-Podcast, dreimal pro Monat.

Vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, wieso wir uns zutrauen, ein Heft weiterzuführen, das gerade bei seinem langjährigen deutschen Verlag zum letzten Mal erscheint? Weil wir kein großer Verlag sind, sondern Blattmacher. Weil wir an das Heft glauben und daran, dass es weiterhin eine kaufwillige Leserschaft finden wird. Weil wir einige Dinge besser machen können als bisher (eigene Website!). Und nicht zuletzt auch, weil wir als kleines, überwiegend freiberufliches Team sehr viel geringere Overhead-Kosten haben als ein großer Verlag. Und vielleicht auch, weil uns als kleinem Team dieses eine Heft extrem wichtig sein wird – was man von einem Großverlag mit sehr vielen Heften und Websites im Portfolio nicht erwarten kann.

Die vielleicht beste Info: Das aktuelle externe Team macht geschlossen weiter! Das sorgt für Qualität und eingespielte Abläufe. Auf der schreibenden Seite sind die alten Hasen Anatol Locker, Michael Hengst, Roland Austinat, Harald Fränkel, Winnie Forster, Heinrich Lenhardt und Stephan Freundorfer weiterhin dabei, meine Wenigkeit natürlich auch – und es würde mich sehr wundern, wenn wir diese Riege gestandener Spielejournalisten nicht noch um ein oder zwei Namen ergänzen können im Jahr 2024. Und bei der ebenso wichtigen „Crew im Hintergrund“ freue ich mich, weiter mit Clemens Strimmer (Layouter), Ernst Altmannshofer(Textchef) und den Lokalisierern Tom Schmitz, Florian Pfeffer, Christian Gehlen, Patrick Bertele und Jonas Schramm zusammenarbeiten zu dürfen. Also all den Leuten, die schon in den letzten Jahren mit mir gemeinsam Retro Gamer gemacht haben.

Es wird noch dieses Jahr eine eigene Website geben unter www.retro-gamer.de – aktuell verweist diese Adresse auf eine Unterseite von GamersGlobal, wo man sich für unseren Retro-Newsletter eintragen kann. Der ist weiterhin sehr wichtig für uns, um unsere zukünftigen Leser direkt erreichen zu können. Denn der erfolgreiche Lizenz-Deal ist erst einige Tage alt, es muss noch viel geklärt und organisiert werden. Übrigens: Wer bislang schon ein Abo für Retro Gamer hatte, muss bei fortgesetztem Interesse ein neues abschließen, sobald das eben geht – wir konnten die bestehenden Abos nicht übernehmen, obwohl wir das natürlich gerne getan und auch Geld dafür bezahlt hätten.

Ich habe aber keinen Zweifel, dass es uns gelingen wird, die meisten der bestehenden Abonnenten erneut für Retro Gamer zu begeistern – nicht zuletzt haben sich bereits mehrere tausend Interessierte in unsere Retro-Newsletter-Liste eingetragen. Noch beeindruckender: Über 2.000 Umfrageteilnehmer haben uns in den letzten Wochen wertvolle Hinweise zur gewünschten Heftausstattung, Frequenz und möglichen Preisspanne gegeben.

Als Resultat daraus planen wir, die sowieso schon sehr ordentliche Heftausstattung von Retro Gamer weiter zu verbessern – gerade bei der Papierqualität. Bereits jetzt ist Retro Gamer mit 172 Seiten ein dicker Brocken – vielleicht legen wir ja noch ein paar Seiten drauf? Gleichzeitig denken wir über eine moderate Preiserhöhung nach, um das Heft auch dauerhaft zu finanzieren. Entschieden ist noch nichts, am Ende kommt es auf das passende Druckerei-Angebot an und natürlich auf die Zahl der Hefte, die wir und unser Vertriebspartner verkaufen zu können glauben.

Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass Spiele-Fans, die im Jahr 2024 gutes Geld für ein gedrucktes Heft ausgeben – Retro Gamer kostet aktuell 12,90 Euro –, im Zweifel nicht so sehr auf einen Euro mehr oder weniger achten, sondern vor allem darauf, für ihr Geld einen klaren Gegenwert zu bekommen. Dass sie spürbare Wertigkeit in Händen halten wollen, was ihnen naturgemäß keine Website dieser Welt bieten kann – aber auch immer weniger Hefte, weil viele Kiosktitel immer kleinformatiger und dünner werden.

Apropos Website: www.retro-gamer.de wird eine eigenständige, in Umfang und Themenvielfalt deutlich kleinere Website als GamersGlobal.de werden – eben speziell als Anlaufstelle für die Retro-Gamer-Community. Von Leseproben abgesehen, sollen dort keine Heftinhalte erscheinen: Unser vorrangiges „Produkt“ wird das Magazin selbst sein, als Printheft und ePaper. Da es aber natürlich Überschneidungen dieser Community mit den GamersGlobal-Usern gibt, prüfen wir, inwieweit wir trotz getrennter Websites eine gewisse Synergie herstellen können – also beispielsweise die Übernahme von Anmeldedaten. Darüber werden wir euch zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Retro-gamer.de wird außerdem keine Mitmach-Seite wie GamersGlobal – aber es wäre denkbar, dass von uns ausgewählte, retro-affine Autoren dort eigene Beiträge publizieren, entsprechendes Interesse natürlich vorausgesetzt.

Drückt uns nun fürs Erste die Daumen, dass wir die bereits laufenden Verhandlungen mit weiteren nötigen Partnern – beispielsweise Druckereien, Abo-Dienstleistern, Vertriebs-Dienstleistern – in den nächsten Wochen jeweils zu einem erfolgreichen Abschluss führen können. Denn es bleibt noch viel zu tun bis zum 16. Februar 2024, und zwar nicht nur bei der inhaltlichen Planung des kommenden Hefts!