PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammelobjekte für November 2023 (Sony Playstation Blog)

Willkommen im November und zu einer neuen Welle an PlayStation Stars-Kampagnen. Brich zu neuen Herausforderungen auf, sammle deine wohlverdienten Belohnungen ein und verleihe deinem Schrank für digitale Sammelobjekte etwas neuen Glanz.

Legen wir direkt mit den Herausforderungen im November los.

Ab 3. November erhältlich

Marvel’s Spider-Man 2 wurde kürzlich veröffentlicht und wir hoffen, dass du Spaß dabei hast, dich durch die Straßen von Marvel’s New York zu schwingen. Jeder, der die Trophäe „Heilung der Welt“ dafür verdient (oder verdient hat), die Haupthandlung des Spiels abzuschließen, erhält das digitale Sammelobjekt: adidas Ultra 4D Mid Evolved. Genau wie der echte Sneaker, den adidas in Zusammenarbeit mit Marvel und Insomniac Games entworfen hat, wartet auch dieses digitale Sammelobjekt mit denselben schicken Farben auf, die von Miles Morales’ Anzug inspiriert sind. Der reflektierende Druck auf dem Zeh ist ein kleines Augenzwinkern in Richtung Miles’ weiterentwickelter Venom-Superkaft.

Ab 1. November erhältlich

Feiere gemeinsam mit uns die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Mirage, indem du dich mit dem Dreispitz voraus in diese seetaugliche Kampagne stürzt. Spiele Assassin’s Creed IV: Black Flag auf PS5 oder PS4, um dein seltenes digitales Sammelobjekt in Form von Edward Kenways versteckter Klinge zu erhalten. Assassin’s Creed steht im Spielekatalog von PlayStation zur Verfügung.

Ab 2. November erhältlich

BATTLE OUT OF HELL: Als unsterblicher Prinz der Unterwelt herrschst du über die Mächte und mythischen Waffen des Olymps, um dich aus den Fängen des Gottes des Todes höchstpersönlich zu befreien. Dabei wirst du immer stärker und deckst mit jedem einzigartigen Fluchtversuch weitere Teile der Geschichte auf.

Die „Hard Game Club“-Herausforderung für diesen Monat ist es, die Trophäe „Gibt es kein Entkommen?“ in Hades zu verdienen. Ohne etwas zu verraten, können wir dir sagen, dass du dir den Weg aus der Unterwelt freikämpfen und den Endboss des Spiels besiegen musst, um diese Trophäe und damit das wohlverdiente Sammelobjekt zu erhalten. Wenn es dann so weit ist, kannst du mit deinem exklusiven „Hard Game Club“-Ballon feiern!

Ab 2. November erhältlich

Spiele eines der folgenden Spiele und verdiene dir dein digitales Sammelobjekt:

Ab 30. November erhältlich

Zu Ehren von Gundam feiern wir das Jubiläum mit einem digitalen Sammelobjekt. Um es zu verdienen, spiele einfach Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2.

Behalte im Laufe des Monats die PlayStation-App für alle aktuellen Neuigkeiten im Auge. Du bist noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Erfahre mehr über PlayStation Stars und melde dich an.