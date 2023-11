PM: EXOPRIMAL™: Monster Hunter Content & Custom Matches (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Macht euch bereit für die interdimensionale Reise! Heute veröffentlichten wir einen neuen Exoprimal™-Trailer, der die bevorstehende Zusammenarbeit des teambasierten Online-Actionspiels mit der Monster Hunter™-Serie vorstellt. Das Crossover startet mit Exoprimal™Season3 am 18. Januar 2024 und beinhaltet eine monströse neue Mission mit einem Rathalos-Bosskampf, eine Sammlung von Monster Hunter Exosuit-Skins und mehr. Exoprimal™ist erhältlich für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows, mit Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud sowie auf PlayStation®5, PlayStation®4 und Steam.

Den Trailer könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Die Collaboration von Exoprimal™und Monster Hunter beinhaltet eine neue, gefährliche Mission, in der Leviathan einen Rathalos und Schwärme von Velociprey beschwört, für einen Kampf, wie es ihn noch nie gab. Ihr müsst euch im Spacetime Abyss zusammentun und als Team jagen, um diesen 10er-Koop-Bosskampf gegen den ikonischen feuerspeienden „König des Himmels“ zu überleben.

Das Crossover bietet auch eine Reihe von speziellen Monster Hunter-Kosmetiksets*, darunter:

Neben der Season 3 Capcom Kollaboration erscheinen mit der Ankunft des Neo‑Triceratops ein zusätzlicher Bosskampf, vier neue Beta-Varianten von Exosuits, die Dschungelkarte sowie neue Rigs, Module und mehr . In der heutigen „Dinosaurier-Vorhersage“ wurden auch die Inhalte von Season 4 angeteasert, darunter ein 10-Exofighter-Koop-Herausforderungsmodus namens „Time Loop Rebellion“. Ein zusätzlicher „Custom Match“-Modus ist ebenfalls auf dem Weg in Season 4, der es euch ermöglicht, Einladungen an Freunde auf verschiedenen Plattformen zu senden, die Geschichte gemeinsam zu spielen und die Wargames mit ihren Lieblingseinstellungen zu genießen.

Heute beginnt das Steam Free Play Weekend von Exoprimal™! Spielt dieses Wochenende kostenlos und beweist euch im Kampf gegen die Dinosaurier Bedrohung! Alle Infos dazu, findet ihr auf Steam und auf der offiziellen Website!

Bleibt über unsere Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok Kanäle immer auf dem neusten Stand! Alle Infos findet ihr auch immer auf der offiziellen Website.