Lies of P: Arbeit am Sequel beginnt // Erstes Artwork zum DLC

In einem neuen Grußwort-Video bedankte sich Game Director Jo Won Chi für eine Millionen verkaufte Exemplare von Lies of P und gab gleich mehrere Neuigkeiten zum Bloodborne-like bekannt.

Aktuell entwickle das südkoreanische Studio Round 8 nicht nur fleißig den DLC, auch Konzepte für eine Fortsetzung würden nun bereits erarbeitet. Außerdem teilte der Game Director zwei Konzeptzeichnungen des DLCs, die den Robo-Pinocchio-Protagonisten auf Schiffen zeigen. Die Erweiterung scheint die Spielwelt Krat also um maritime Schauplätze zu erweitern. Er verspricht weiterhin, dass so einiges auf die Spieler im DLC zukomme und die Artworks nur einen Blick auf die Spitze des Eisbergs darstellen.

Dazu will der Entwickler noch im November ein neues Update für Lies of P veröffentlichen. Der wird unter anderem das Hunde-Kostüm des NPCs Alidoro ins Spiel bringen und den Skill Rising Dodge von Anfang an verfügbar machen, der bisher über den Skill-Tree des P-Organ freigeschaltet werden musste. Das ist eine Maßnahme, die den Schwierigkeitsgrad zu Spielbeginn senken soll. Außerdem sollen mit dem Patch die Griffe und Klingen diverser Waffen überarbeiten, die in der Community nicht so gut wegkommen würden. Eine Besonderheit an Lies of P ist nämlich, dass ihr Klinge (respektive Hauptteil der Waffe) und Griff separieren und neu mischen könnt. Ersteres bestimmt vorrangig die Eigenschaften und den Schaden eurer Kampfwerkzeuge, während das Heft das Moveset verändert, also wie P die Waffe schwingt.