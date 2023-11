PM: Players’ Choice: Stimmt für das beste neue Spiel im Oktober ab! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzten Monat gab es gruselige Krabbeltiere, Geister und Dinge, die sich im Dunkeln verstecken. Egal, ob ihr euch ausschließlich für gruselige Spiele interessiert oder nicht – welches Spiel erhält Bestnoten?

Wie funktioniert die Abstimmung?Am Ende jedes Monats wird im PlayStation.Blog eine Umfrage gestartet, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in diesem Monat veröffentlicht wurde. Kurze Zeit später schließen wir die Umfrage wieder und verkünden den Gewinner auf dem PlayStation.Blog. Der PlayStation Store hebt einige der beliebtesten „Players’ Choice“-Gewinner im Laufe des Jahres hervor.

Wie lauten die Abstimmungskriterien?Das liegt ganz bei euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welches wäre das? Ebenso wie traditionell bei den Game of the Year Awards sind Remasters und erneut veröffentliche Spiele nicht zugelassen. Ehrgeizige, umfangreiche Remakes und Neuauflagen wie Shadow of the Colossus oder Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hingegen schon.

Wer nominiert die Kandidaten?Die Redaktionsteams von PlayStation.Blog und PlayStation Store sammeln die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats und listen sie dann in der Abstimmung auf. Es werden auch Stimmen für andere Neuerscheinungen akzeptiert.