Gran Turismo 7: großes neues Update 1.40 jetzt verfügbar

Heute veröffentlicht Polyphony Digital für ihr Rennspiel Gran Turismo 7 ein neues, sehr umfangreiches Update, welches mit einer neuen Strecke, sieben neuen Autos und weiteren Features viel für Fans mit Benzin im Blut bieten soll. Der Hersteller beschreibt das Update selbst als bisher umfangreichstes für das Spiel.

Die neue Strecke ist Lake Louise. Sie ist angesiedelt in Kanada und die erste Schneestrecke im Spiel. Befahren wird sie in drei verschiedenen Layouts: Es gibt eine Lang- und eine Kurzstrecke und das Tri-Oval. Für alle Varianten sind auch Nachtrennen verfügbar und es ziehen neue Schneereifen in den Tuningshop, die für die Teilnahme an den Events auf der neuen Strecke zwingend notwendig sind. Bei den Fahrzeugen ist für viele Geschmäcker etwas dabei. Ein Highlight ist sicher die aktuelle Iteration des Porsche 911 GT3 RS. Aber auch Liebhaber von Muscle-Cars und Oldtimern kommen auf ihre Kosten:

Dodge Charger R/T 426 Hemi ‘68 (Verkauf beim Autohändler „Legendäre Autos“)

Dodge Challenger SRT Demon ‘18

Lexus LFA ‘10

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ‘91 (Verkauf beim Autohändler „Legendäre Autos“)

NISMO 400R ‘95 (Verkauf beim Autohändler „Legendäre Autos“)

Tesla Model 3 Performance ‘23

Auch abseits von Fahrzeugen und Strecken bietet das Update viele neue Inhalte. Versierte Fahrer können sich an neuen Lizenz-Prüfungen, den sogenannten Meisterlizenzen versuchen. Außerdem wird es für alle, die den Abschlussfilm des Spiels gesehen haben, wöchentliche Herausforderungen geben, die mit Belohnungen in Form von Roulette-Tickets um eure Aufmerksamkeit buhlen. Die Statistikseite wird überarbeitet, neue Scapes für den Photomodus und neue Bonus-Menübücher hinzugefügt und es können jetzt vier Spieler im Splitscreen gegeneinander antreten - allerdings nur auf der PS5.

Ein weiteres neues Feature ist auch PS5-exklusiv: Die Sophy getaufte Renn-KI wird mit dem Update implementiert. Allerdings gilt es zu beachten, dass sie sich weiterhin in der Entwicklung befindet. So ist die KI noch auf eine kleine Auswahl von Strecken beschränkt und sie kann noch nicht mit allen im Spiel verfügbaren Fahrzeugen umgehen. Eine genaue Auflistung und ausführlichere Details findet ihr auf der offiziellen Webseite zum Spiel.