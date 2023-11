PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für November 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein neuer Monat bedeutet neue PlayStation Plus-Spiele. Der November bringt uns Mafia 2: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers und Aliens Fireteam Elite, die von Dienstag, dem 7. November bis Montag, dem 4. Dezember für PlayStation Plus-Mitglieder spielbar sind. Sehen wir uns die Spiele mal genauer an.

Zum ersten Mal lässt sich das Verbrechensdrama um Mafia II in einem großen Paket erleben, das neu aufgelegt wurde und in umwerfendem HD glänzt. Schlüpfe in die Haut eines echten Gangstersim goldenen Zeitalter des organisierten Verbrechens. In der Hoffnung, so die Schulden seines Vaters begleichen zu können, rutscht der Kriegsveteran Vito Scaletta nach dem zweiten Weltkrieg in den Mob ab.

All das in Empire Bay, NY, einer Stadt voller Möglichkeiten und organisiertem Verbrechen, das sich an der nach dem Krieg boomenden Industrie der USA labt. Gemeinsam mit seinem Kumpel Joe versucht er, sich zu beweisen, um durch größere Verbrechen, die höhere Prämien, höheres Ansehen und strengere Konsequenzen bedeuten, in der Familie aufzusteigen.

In diesem asymmetrischen Online-Action-Spiel versucht ein Team aus sieben gewöhnlichen Bürgern, die Jagd des Räubers (eines klassischen Dragon Ball-Schurken wie Cell, Freezer und Boo) zu überleben, der sich im Laufe des Spiels zu einer unaufhaltsamen Macht entwickelt. Es wird nicht leicht, zu entkommen: arbeite mit anderen zusammen, solange du noch kannst. Allerdings können dich die Entscheidungen des Räubers oder die der anderen Überlebenden dazu zwingen, auf dich alleine gestellt zu bleiben.

Als Räuber genießt du überwältigende Macht, mit der du die Überlebenden jagen und auslöschen kannst. Beherrsche alle einzigartigen Fähigkeiten des Räubers, um deine Opfer aufzuspüren, sie zu schnappen und dich weiterzuentwickeln, wodurch du sogar noch mächtiger wirst! Sowohl Räuber als auch Überlebende können ihren Pfad wählen, auf dem sie Fähigkeiten, Skins und Gegenstände freischalten, um die eigene Strategie zu verfeinern und als Überlebender zu entkommen oder als Räuber zu siegen.

Entdecke in diesem Third-Person-Survival-Shooter im Aliens-Universum, was sich in den Ruinen und Höhlen unter dir verbirgt. Kämpfe dich mit bis zu zwei Spielern oder KI-Begleitern durch vier Kampagnen, um das Geheimnis von LV-895, einem neuen Planeten, zu lüften. Baue dir deinen Marine so auf, wie du willst. Steige in sechs einzigartigen Klassen auf, oder meistere eine einzige davon perfekt.

Wähle deine Waffe– von Magnums über SMGs und Raketenwerfer ist alles dabei– und verwende über 130 Perks, um deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen zu formen. Stelle dein Feuerteam mit Blick auf die Klassenzusammenstellung, Verbrauchsgüter und Waffen auf, die es braucht, um Xenomorphs zu erledigen, bezwinge Herausforderungskarten oder spiele in verschiedenen Spielmodi mit deinen Freunden. Schieße dich durch Horden von Xenomorphs, weiche tödlichen Prowlern und Spittern aus und errichte Verteidigungspositionen, damit du lange genug am Leben bleibst, um dein Feuerteam in Sicherheit zu bringen.

PlayStation Plus-Mitglieder haben noch bis zum 6. November Zeit, folgende Spiele ihren Spielebibliotheken hinzuzufügen:

The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 und Weird West .

Sieh dir auch unsere von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspirierte Playlist auf Spotify an[1], die jeden Monat mit neuen Songs erweitert wird.

Wir freuen uns, dass seit der Veröffentlichung auf PS5 und PS4 zu Beginn diesen Monats eine große Nachfrage für Sony Pictures Core zu verzeichnen ist. Mit Sony Pictures Core könnt ihr bis zu 2.000 Filme* direkt über eure Konsole kaufen oder ausleihen. Und als PlayStation Plus-Mitglied erhältst du sogar zusätzliche Vorteile. Ab dem 1. November erhalten alle PlayStation Plus-Mitglieder einen Rabatt von 15% auf alle zum Kauf und zur Leihe verfügbaren Inhalte bei Sony Pictures Core, der den ganzen November lang gilt.

Abschließend hoffen wir, dass du die überwältigende Premiere der neuen interaktiven Streaming-Serie, Silent Hill: Ascenscion nicht verpasst hast, die gestern ihr Debüt gefeiert hat. Zusätzlich zur interaktiven Serie wird wöchentlich eine Zusammenstellung aus Zuschauer-beeinflussten Geschichten in Fernseh-Episoden verpackt– und PlayStation Plus Premium-Mitglieder erhalten bereits 24 Stunden vor Veröffentlichung Zugriff auf alle wöchentlichen Zusammenstellungen. PlayStation Plus Premium-Mitglieder können sich die erste Ausgabe davon schon am 8. November um 20 Uhr MEZ ansehen, bevor sie am 9. November offiziell erscheint.**

Weitere Informationen auf https://www.playstation.com/de-de/sony-pictures-core/

* Erfordert das separate Herunterladen und die Benutzung der Sony Pictures Core-App. Die verfügbaren Filme können sich ohne Vorwarnung verändern. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Markt und Film ab.

** PlayStation Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch verrechnet wird. Es gelten die Geschäftsbedingungen.