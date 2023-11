PM: Street Fighter™6: All about A.K.I.- Die ersten Wochen mit der Schlangen-Lady (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

A.K.I. ist seit dem 27. September in Street Fighter™ 6 spielbar auf PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC via Steam. Ihr habt sie lange herbei gesehnt, doch ist sie euer Main geworden? Werfen wir einen kurzen Blick auf die Inhalte, die mit A.K.I. erschienen sind!

Den A.K.I. Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

A.K.I. bezieht einen Großteil ihrer vergiftenden Persönlichkeit und Inspiration von ihrem Meister F.A.N.G., der zum ersten Mal in Street Fighter™ V eingeführt wurde. Im Einzelspielermodus „World Tour“ könnt ihr mehr über A.K.I.s Interesse an der bösen Shadaloo-Organisation erfahren und ihr dabei helfen, ihre Kräutermedizin in Tian Hong Yuan zu finden, einem neuen Ort, an dem die neue Meisterin getroffen und ihre tödlichen Moves für den eigenen Avatar erlernt werden können. A.K.I. verfügt über ein paar beeindruckende Fähigkeiten. Zu ihren tödlichen Moves gehören:

Falls ihr trotz der ziemlich coolen Namen dieser Fähigkeiten noch keine Vorstellung davon habt, wie diese aussehen, findet ihr hier A.K.I.s Charakter Guide, in dem ihre Moves ausführlich erklärt werden. Und wenn euch das nicht ausreicht, schaut doch direkt im Spiel mal unter Tutorials oder versucht euch an den Combo Trials!Mit einem Rental Fighter-Ticket, das ihr über den Fighting Pass erhaltet, könnt ihr sie eine Stunde lang ausprobieren.

Wie alle Charaktere verfügt auch A.K.I. über ein alternatives Outfit 2 sowie die entsprechenden Farben, welche ihr freischalten oder im ingame Shop kaufen könnt. Besitzt ihr den Year 1 Character Pass, die Deluxe Edition oder die Ultimate Edition von Street Fighter™ 6, habt ihr A.K.I. übrigens bereits.

Seit A.K.I. in Street Fighter™ 6 erschienen ist, haben wir allerhand Artworks & Cosplays gesehen! Wir sind begeistert von so viel Kreativität! Wenn auch ihr fantastische Kreationen zu unseren Capcom Charakteren habt, teilt sie mit uns, indem ihr uns schreibt oder uns in euren Posts markiert!

A.K.I. Cosplay von Malomuse und Freckledkorean

Das Jahr 1 von Street Fighter 6 fängt gerade erst an, heiß zu werden, und ihr könnt euch im weiteren Verlauf noch auf neue Charaktere wie Ed und Akuma freuen.

Außerdem beginnt am 17. November 2023 die Street Fighter™ 6 League Pro-Europe! Sechs Teams mit jeweils sechs herausragenden Street Fighter™ 6 Talents treten gegeneinander an und kämpfen um den Sieg! Dieses Ereignis könnt ihr immer Freitags hier, auf dem offiziellen Capcom Fighters Kanal ansehen.

