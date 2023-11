PM: Die „SPEC II“-Aktualisierung 1.40 für Gran Turismo 7: Neue Fahrzeuge, Strecke und Funktionen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Die „SPEC II“-Aktualisierung 1.40* für Gran Turismo 7 erscheint am Donnerstag, den 2. November um 7 Uhr MEZ

Die „SPEC II“-Aktualisierung 1.40 beinhaltet die folgenden Add-ons:

Dodge Charger R/T 426 Hemi ‘68

Ein echtes Muscle-Car der 60er, das alle Sammler neidisch macht.

(Kann in „Legendäre Autos“ gekauft werden.)

Der Dodge Charger wurde 1966 von Chrysler auf den Markt gebracht und ist eines der repräsentativsten Modelle des Muscle-Car-Booms, der in den 1960er-Jahren die amerikanische Autoszene erfasste. Während viele andere Muscle-Cars auf Plattformen der Kompaktklasse beruhen, basiert der Dodge Charger auf der größeren „Dodge Coronet“-Plattform der mittleren Klasse. Das Auto ist leicht an seiner verlängerten zweitürigen Fließhecksilhouette zu erkennen. Zudem war es wegen seiner Leistung beliebt, da es in allen Modellvarianten mit einem großvolumigen V8-Motor ausgestattet war.

Der Charger erhielt 1968 ein kleines Facelifting. Eine der aufregendsten Neuerungen dieser Überarbeitung war die Einführung des Leistungspakets „R/T“ (Road/Track). Dieses standardmäßige Paket steigerte die sportliche Leistung des Chassis, einschließlich verbesserter Aufhängung und verbesserter Bremsen sowie der Option, den Motor auf den 426er Hemi aufzurüsten.

Dodge Challenger SRT Demon ‘18

Ein Demon – geboren, um die Viertelmeile so schnell wie möglich zu bewältigen.

(Kann in Brand Central gekauft werden.)

Der Dodge Challenger der dritten Generation wurde im Jahr 2008 als wahrer Nachfolger des Muscle-Car-Meisterwerks, dem ursprünglichen Challenger, vorgestellt. Das Auto ist für seine vielen Performance-Modelle bekannt, die seit seinem Debüt veröffentlicht wurden, doch 2015 wurde das bisher leistungsstärkste Modell enthüllt: der SRT Hellcat. Doch der Star dieser Reihe sollte erst noch erscheinen, nämlich der SRT Demon, der 2018 in einer limitierten Stückzahl von 3.300 produziert wurde. Dieses Auto ist ein wahres Monster, das ausschließlich gebaut wurde, um Beschleunigungsrennen zu gewinnen.

Der auf dem Hellcat-Modell basierende Motor wurde auf 606,7 kW für Kraftstoff mit mindestens 100 Oktan getunt. Infolgedessen ist das Auto in der Lage, beeindruckende Leistungen wie eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,3 Sekunden und das Zurücklegen der Viertelmeile binnen 9,65 Sekunden zu erzielen. Die Karosserie ist außerdem vollständig auf Beschleunigungsstrecken ausgelegt und bietet standardmäßig weder Beifahrer- noch Rücksitze, obwohl sie als Option zur Verfügung stehen. Noch überraschender ist die „Demon Crate“, ein Rennteile-Kit, das Dodge den Käufern für lediglich einen Dollar Aufpreis verkauft hat. Die Ausstattung, die einen Wert von über 6.000 Dollar haben soll, beinhaltete dünnere Frontreifen und eine elektronische Hochoktan-Motorsteuerung sowie Luftfilter und ein Instrumentenmodul in Rennausführung.

Lexus LFA ‘10

Ein Ultra-Hightech-Sportwagen, der mit der Qualität der Massenproduktion eine ultimative Leistung erreichte.

(Kann in Brand Central gekauft werden.)

20 Jahre bevor Japans Automobilindustrie in der ganzen Welt wirklich anerkannt wurde, erschuf Toyota mit dem 2000 GT einen Sportwagen, der die neuesten Technologien der 1960er-Jahre in sich vereinte. Im 21. Jahrhundert sollte Lexus mit dem LFA einen weiteren hochmodernen Sportwagen erschaffen, der dieses Erbe fortsetzt. Seine Entwicklung war alles andere als leicht. Das Ziel war, eine stabile und konsistente Qualität zu bieten und gleichzeitig zukunftsweisende Technologien wie eine Kohlefaser-Karosserie zu verwenden. Für Toyota reichte es nicht aus, manuell Teile herzustellen und zusammenzusetzen – es war eine Frage des Stolzes, als Hersteller von Serienfahrzeugen eine ausgewogene Balance zwischen hochmoderner Technik und durchgängiger Produktqualität zu finden.

Einer der wichtigsten Faktoren für einen Sportwagen ist die Gewichtsverteilung, die von vorn nach hinten 48 zu 52 beträgt. Um diese Zahlen zu erreichen, verwendete man ein Transaxle-Layout und montierte den Kühler im Heck. Das Fahrzeuggewicht wurde auf 1.480 kg reduziert. Außerdem legte man Wert auf einen möglichst tief liegenden Schwerpunkt – hierfür bediente man sich einer Trockensumpfschmierung, die dafür sorgte, dass der Antriebsstrang tiefer montiert werden konnte. Der 4,8-Liter-V10 hat einen Kurvenneigungswinkel von 72 Grad mit einem zulässigen Drehzahlbereich, der ab Werk bei 9.500 U/min liegt. Die 411,9 kW Gesamtleistung entsprechen 86,1 kW pro Liter Hubraum, aber trotz seiner derart hohen Leistung ist das Auto immer noch relativ umweltfreundlich. Das Getriebe ist ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe mit Einzelkupplung und 2 Pedalen, das für einen Gangwechsel gerade einmal 0,2 Sekunden benötigt – ein Wert, der den besten Rennautos der Welt ebenbürtig ist.

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ‘91

Die ultimative Entwicklungsstufe des 190 E wurde aus dem Tourenwagen-Rennsport geboren.

(Kann in Legendäre Autos gekauft werden.)

In den frühen 1980er-Jahren beschloss Mercedes-Benz, nach langer Abwesenheit wieder in den Rennsport einzusteigen. Das Auto, das entwickelt wurde, war der 190 E 2.3-16, ein Sportwagen, der auf der kompakten 190er-Serie basierte. Er wurde 1983 enthüllt. Das größte Highlight des 2.3-16 war sein Motor, der auf einem 2,3-Liter-SOHC-Reihenvierzylinder basierte, den Mercedes bereits in Produktion hatte. Ein 16-Ventil-DOHC-Zylinderkopf wurde hinzugefügt, und der Motor wurde von Cosworth getunt – einem Unternehmen, das für seine F1-Motoren berühmt war. Das resultierende Kraftpaket erzeugte 136 kW Maximalleistung und 226,5 Nm maximales Drehmoment. Mit diesem Motor begann der 190 E 2.3-16 1986 Mercedes‘ Teilnahme an der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM), wo er schnell dem Schicksal eines Rennwagens mit endlosen Weiterentwicklungen zum Opfer fiel.

Bis 1988 hatte sich der Wagen zum 190 E 2.5-16 weiter entwickelt, in der Hoffnung, seinen Erzrivalen, den BMW M3, zu besiegen. Mit seinem nun auf 2,5 Liter erweiterten Hubraum konnte der Motor nun bis zu 147,1 kW erzeugen. Im Jahre 1989 begann die limitierte Produktion eines DTM-Homologationsmodells, des 190 E 2.5-16 Evolution. Dann, im Jahre 1990, veröffentlichte Mercedes seinen ultimativen 2.5-16: den 190 E 2.5-16 Evolution II. Allein das Aussehen des Evolution II begeisterte jeden, der ihn zu Gesicht bekam. Vorn und hinten waren die Radkästen stark verbreitert worden, um den breiten 245/40ZR17-Reifen Platz zu bieten, und der Kofferraum wies nun einen riesigen Heckspoiler auf, der so groß war, dass er über das hintere Ende des Wagens hinausragte.

Der Motor wurde noch weiter getunt und die Leistung auf bis zu 172,9 kW gesteigert (die Leistung der DTM-Rennversion überstieg angeblich 242,7 kW). Während seiner limitierten Produktion wurden nur knapp 500 Stück dieses Evolution II gefertigt, aber er eroberte 1992 die DTM im Sturm. Er setzte sich gegen die harte Konkurrenz durch und stellte unter Beweis, dass er wirklich der ultimative 190 E war – geschmiedet in den Feuern des Tourenwagen-Rennsports.

NISMO 400R ‘95

Mit einer Leistung von 294,2 kW und einer extrem limitierten Stückzahl ist dies der ultimative R33 GT-R von NISMO.

(Kann in Legendäre Autos gekauft werden.)

Der 400R kam 1996 mit einer Maximalleistung von 294,2 kW und einem stolzen Preis von 12 Millionen Yen auf den Markt – zu einer Zeit, als PKW in Japan traditionell auf 205,9 kW beschränkt und neue R33 Skyline GT-Rs für etwa 4 Millionen Yen gehandelt wurden. Als vollständig getuntes Originalmodell ließen diese beiden Zahlen die Fans ordentlich staunen. Der 400R war mit all der Expertise entwickelt worden, die NISMO mit dem R33 GT-R gesammelt hatte, und hatte das Ziel, den schnellstmöglichen GT-R zu bauen, der noch auf der Straße gefahren werden durfte. Der 400R ist mit einer Antriebseinheit ausgerüstet, die auf einer Version des RB26DETT-Motors basiert – dem RBX-GT2 –, und wurde mit Turboladern nach N1-Spezifikationen ausgestattet, um die Leistung noch mehr zu steigern.

Um die Charakteristika eines straßentauglichen Wagens zu erreichen, wurde das maximale Drehmoment angesichts des Motorpotenzials relativ moderat gehalten. Da man jedoch speziell entwickelte Kolben und eine robustere Kurbelwelle verwendete, wurde der Hubraum des Motors auf 2,8 Liter erweitert, was es ihm ermöglichte, bereits im unteren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment zu entwickeln. Dies machte ihn einfacher zu handhaben als den regulären Motor. Gleichzeitig produziert der Motor bei hohen Drehzahlen eine enorme Leistung und erforderte deshalb den Einbau einer Mehrscheibenkupplung. Eine leichtgewichtige Antriebswelle aus Kohlefaser wurde ebenso eingebaut wie ein komplettes Originalfahrwerk mit Bilstein-Dämpfern, Stabilisatoren vorn und hinten und verstärkten Buchsen.

Porsche 911 GT3 RS (992) ‘22

Ein Hochleistungs-Straßenwagen mit Rennwagen-Merkmalen.

(Kann in Brand Central gekauft werden.)

Der Porsche 911 GT3 RS (992), der im Sommer 2022 auf den Markt kam, ist ein Hochleistungs-Straßenwagen, der die Aerodynamik des 911 GT3 R, eines echten Rennwagens, auf das 992-Modell überträgt. Optisch hat das Auto viel mehr mit Rennwagen gemein als sein Vorgänger, das Modell 991.2 GT3 RS. Das auffälligste Merkmal ist der Schwanenhals-Heckflügel, der größte, der je an einem Serien-Porsche montiert wurde. Er verfügt über ein DRS-System zur Luftwiderstandsverringerung im Formel-1-Stil, mit dem der Flügel unter bestimmten Bedingungen auf Knopfdruck flach gestellt werden kann, um den Luftwiderstand zu verringern und die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.

Darüber hinaus kann der verstellbare aktive Diffusor an der Front beim harten Bremsen aus hoher Geschwindigkeit als Luftbremse wirken, um die Bremsleistung zu erhöhen. Zusätzlich zu den oben genannten Verbesserungen an den aerodynamischen Vorrichtungen wie den vorderen Aerolenkern und den Luftauslässen an den vorderen und hinteren Kotflügeln erzeugt das Auto mehr als doppelt so viel Abtrieb wie das Vorgängermodell 991.2 GT3 RS. Es gibt auch andere Merkmale, die von Rennwagen wie dem 911 GT3 R und RSR übernommen wurden, wie z. B. der vordere Motorhaubenbereich, der normalerweise als Gepäckraum dient, aber durch einen Frontkühler ersetzt wurde. Dies ist eines der Hauptmerkmale des 992er GT3 RS.

Tesla Model 3 Performance ‘23

Der Bestseller des Unternehmens, das den Elektrofahrzeug-Markt revolutioniert hat.

(Kann in Brand Central gekauft werden.)

Der Tesla Model 3 ist eine Elektro-Limousine, die 2016 eingeführt wurde. Mit einer Länge von 4.695 mm, einer Breite von 1.850 mm und einer Höhe von 1.445 mm ist er eines der kompaktesten Tesla-Modelle. Augenscheinlich wurde er im Hinblick auf mechanische Parkhäuser in Japan entwickelt. Im Inneren der sportlichen Fließheckkarosserie mit fünf Türen befindet sich ein überraschend schlichter Fahrgastraum. Es gibt fast keine Schalter auf dem Armaturenbrett oder der Mittelkonsole. Fast alle Funktionen des Fahrzeugs, von der Klimaregelung bis zum Autopilot-System, werden über einen 15-Zoll-Touchscreen gesteuert.

Viele dieser Funktionen sind auch über die Tesla Smartphone-App steuerbar. Das leistungsstärkste Modell der Reihe ist die „Performance Dual Motor AWD“-Variante, die von der Markteinführung bis 2023 erhältlich war. Dieses Allrad-Antriebssystem platziert je einen Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse. Während die Gesamtleistung des Systems nicht offiziell veröffentlicht wurde, kommt es innerhalb von 3,3 Sek. von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km/h. Basierend auf diesen Zahlen und dem Marktpreis ist der Model 3 in seinem Preis-Leistungs-Verhältnis nahezu konkurrenzlos.

Lake Louise

Es gibt endlich Schneestrecken. Lake Louise ist eine völlig neue Strecke, die in einem fiktiven Skigebiet in den Ausläufern des Weltnaturerbes des kanadischen Rocky Mountain Parks erstellt wurde. Es gibt drei Layouts: Zunächst einmal das Langstrecken-Layout, das lange Geraden und eine Vielzahl von Kurventypen von niedrigen bis hohen Geschwindigkeiten zu bieten hat. Als Nächstes gibt es ein Kurzstrecken-Layout mit einer Reihe von aufeinanderfolgenden Kurven. Und zum Schluss noch die Tri-Oval-Strecke mit nur drei Kurven, auf der Fahrer ein Schneerennen mit Vollgas genießen können. Alle drei Layouts bieten vereiste Straßen und ermöglichen Nachtrennen. Auf diesen Strecken sind Winterreifen erforderlich.

Lake Louise – Langstrecke

Gesamtlänge: 3.694 m, Höhenunterschied: 78 m, Anzahl der Kurven: 11, längste Gerade: 765 m

Lake Louise – Kurzstrecke

Gesamtlänge: 2.577 m, Höhenunterschied: 63 m, Anzahl der Kurven: 7, längste Gerade: 765 m

Lake Louise – Tri-Oval

Gesamtlänge: 3.068 m, Höhenunterschied: 78 m, Anzahl der Kurven: 3, längste Gerade: 1.184 m

3 neue Café-/Extra-Menüs

Die folgenden drei Extra-Menüs wurden hinzugefügt:

5 neue reguläre Veranstaltungen und 2 neue Experten-Rennveranstaltungen

Die „SPEC II“-Aktualisierung führt neue Funktionen für Weltstrecken ein. Es gibt nicht nur eine Reihe von neuen Rennen, sondern auch neue Arten zu spielen.

Wir präsentieren fünf neue reguläre Rennveranstaltungen wie „Tourenwagen-Weltcup 900“ und „X2019 Nations Cup“ sowie zwei neue Experten-Rennveranstaltungen.

5 neue reguläre Veranstaltungen

2 Experten-Rennveranstaltungen

Eine Liste der Rennen, an denen aktuell eine Teilnahme möglich ist. Neue Schaltfläche „Veranstaltungsverzeichnis“.

Die neue Schaltfläche „Veranstaltungsverzeichnis“ wurde oben rechts auf dem Bildschirm hinzugefügt, damit Spieler schnell alle Veranstaltungen finden, an denen sie teilnehmen können. Durch Drücken der Schaltfläche wird eine Liste aller Rennen aufgerufen, bei denen mit den aktuellen Einstellungen eine Teilnahme möglich ist. Die Spieler können dann ein Rennen aus der Liste auswählen und direkt teilnehmen.

Die „Wöchentliche Herausforderung“ ist eine neue wöchentliche Veranstaltung, die den Spielern eine Reihe von Veranstaltungen bietet, die abgeschlossen werden können. Wenn alle abgeschlossen werden, erhalten die Spieler eine besondere Belohnung. Diese Veranstaltungen werden aus aktuellen Weltstrecken-Veranstaltungen sowie aus ganz neuen Renn-Veranstaltungen ausgewählt.**

Spielt mit Gran Turismo Sophy in der PS5-Version. Veranstaltet mit „Schnelles Rennen“ ganz schnell und einfach ein Rennen.

„Arcade-Rennen“ ist jetzt „Schnelles Rennen“. Die Spieler können jetzt wählen, ob sie gegen die normale KI oder den Prototypen des KI-Renn-Agenten „Gran Turismo Sophy“ ein Rennen fahren möchten, um noch spannendere Rennen als zuvor zu erleben.*** Außerdem erhöhen sich die Credit-Preise je nach Fortschritt der Sammlerstufe und der Streckenerfahrung des Spielers. Dieser Rennmodus ist zugänglicher denn je und lässt sich noch besser wiederholen.

Das Lizenz-Center wurde um ein neues „Meisterlizenz“-Niveau erweitert, auf dem Spieler die Feinheiten des sportlichen Fahrens erlernen können. Beginnend mit den Grundlagen wurden 50 neue Experten-Herausforderungen hinzugefügt. Diese werden verfügbar, sobald die normalen Lizenzen abgeschlossen wurden.

Führt lockere Gespräche im „Fahrerlager“.

Die „Spec II“-Aktualisierung bringt auch große Veränderungen für den Multiplayer-Modus. Der Raumbildschirm in Treffpunkten wird jetzt zum „Fahrerlager“-Parkplatz. Im Fahrerlager können Spieler nicht nur mit anderen kommunizieren, sondern sich auch bestimmte Autos aus der Nähe ansehen. Auf das Fahrerlager können die Spieler nicht nur wie zuvor über die Weltstrecken, sondern auch über das Multiplayer-Menü zugreifen.

Der 2-Spieler-Splitscreen-Modus wurde zu „Splitscreen-Rennen“ geändert. Bis zu vier Personen können jetzt gemeinsam im Splitscreen-Modus spielen. (Nur auf PS5.) Ein Controller pro Person erforderlich.

Langsame Verschlussmodi

Im Rennfoto-Modus bei Wiederholungen nach einem Rennen wurden der Kamera neue, langsamere Verschlusszeiten hinzugefügt. Es können jetzt Verschlusszeiten zwischen 1 Sekunde und 1/30 Sekunden eingestellt werden. Mit der langsameren Verschlusszeit ist es möglich, dunkle Szenen heller darzustellen, Lichtspuren aufzunehmen und dynamische Bewegungen zu fotografieren. Erlebt eine ganz neue Art fotografischer Ausdrucksstärke.

Neue Scapes-Funktionen und -Schauplätze

„Favoriten der Spieler“ (Die 30 beliebtesten Orte) wurde zu einigen Scapes hinzugefügt. Zur Feier des 3.000. Scapes-Schauplatzes wurde außerdem der Schauplatz „Polyphony Digital – Büro Tokio“ hinzugefügt.

Das neue “Dashboard” wurde hinzugefügt, auf dem die Spieler eine Vielzahl von Spielfortschrittszahlen verfolgen können, von der Anzahl der Autos in ihrer Garage bis hin zu ihrer Sammlerstufe und der Anzahl der abgeschlossenen Weltrundfahrten.

Das Dashboard ist über das GT-Menü oben links auf dem Bildschirm oder durch Drücken von “Dreieck” auf der Weltkarte zugänglich.

* Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.

** Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn die Spieler den Abschlussfilm erreicht haben.

*** Der Modus “Gran Turismo Sophy” ist nur in der PS5-Version von Gran Turismo 7 verfügbar. Bestimmte Fahrzeuge und Strecken sind in diesem Modus derzeit nicht verfügbar und können daher nicht ausgewählt werden.