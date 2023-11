PM: Resident Evil™ Village entführt euch ab sofort auch auf iPhone 15 Pro- und iPad in die Welt des Survival Horrors (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab sofort könnt ihr die erschreckend-schöne Grafik und das hochgelobte Gameplay auch unterwegs erleben, mit den neuesten Apple-Geräten!

Die Gruselsaison wird noch ein bisschen gruseliger. Resident Evil™ Village, der preisgekrönte achte Teil der bekannten Survival-Horror-Serie, ist ab sofort für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und alle iPads mit M1-Chip oder neuer erhältlich. Der hochgelobte Titel nimmt euch mit auf ein spannendes Abenteuer durch ein verlassenes europäisches Dorf, in dem es von Schrecken wimmelt. Die Winters-Erweiterung wurde ebenfalls zusammen mit ResidentEvilVillage im App Store veröffentlicht. Dieser herunterladbare Inhalt umfasst den Third-Person-Modus, neue spielbare Charaktere für den Mercenaries-Modus und Shadows of Rose unddas surreale letzte Kapitel der Familiengeschichte der Winters, das 16 Jahre in der Zukunft spielt.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Resident Evil Village steht als kostenloser Download im App Store zur Verfügung, sodass ihr das intensive Gameplay und die beeindruckende Grafik ausprobieren können, bevor ihr das komplette Spiel kauft. Zur Feier des Verkaufsstarts sind Resident Evil Village und die Winters-Erweiterung bis zum 20. November 2023 im Sale erhältlich. iPhone- und iPad-Nutzer*innen, die das Basisspiel und die Erweiterung vor diesem Datum kaufen, erhalten als besonderen Bonus das Street Wolf Outfit. Dieses alternative Kostüm kann von Rose Winters in Shadows of Rose getragen werden, wo sie ein mysteriöses Reich des Bewusstseins auf der Suche nach einem Heilmittel für ihre unerwünschten Kräfte erkundet.

Die Resident Evil Village Original Soundtrack Complete Edition ist ebenfalls ab sofort erhältlich. Dieses Album ist zuerst auf Apple Music erhältlich und enthält 135 packende Songs. Das schaurige Paket enthält 110 bisher unveröffentlichte Tracks aus dem Grundspiel, Shadows of Rose und der Erweiterung The Mercenaries Additional Orders.

Außerdem könnt ihr euch auch in Zukunft auf das neu erweckte Resident Evil™ 4 und dessen spannenden Zusatzinhalt Separate Ways für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und jedes iPad und jeden Mac mit M1-Chip oder höher freuen!

Weitere Informationen zu Resident Evil Village gibt es auf der offiziellen Webseite.

