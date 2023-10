PM: Vampire: The Masquerade – Justice erscheint am 2. November für PS VR2, wir enthüllen RPG-Mechaniken (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ich bin Erik Odeldahl, Creative Director von Fast Travel Games, und ich freue mich, zurück im PlayStation-Blog zu sein und mit euch etwas mehr über unseren neuen Titel für PS VR2 sprechen zu können: Vampire: The Masquerade – Justice, der noch in dieser Woche am 2. November erscheinen wird! Seht euch den neuen Launch-Trailer hier an:

Als wir Justice zu Beginn des Jahres angekündigt haben, habt ihr schon viel vom Stealth-Gameplay gesehen. Ihr werdet in die berüchtigten Straßen des nächtlichen Venedigs reisen und ein echtes Raubtier werden, das seinen Gegnern auflauert, ihr Blut trinkt und brutale Mächte nutzt, um sie zu erledigen.

Der Launch liegt zwar noch ein paar Tage in der Zukunft, aber hey – es ist der gruseligste Tag des Jahres und da wollen wir euch einen tieferen Einblick in die RPG-Aspekte des Spiels geben. Jede Disziplin in Justice könnt ihr upgraden und verändern, um noch effektiver und tödlicher zu werden. Lasst uns darüber reden, wie das das Spiel verändert.

Zwischen Missionen könnt ihr in Justice immer The Inner Sanctum besuchen. Hier werdet ihr die volle Palette der möglichen Disziplinen entdecken. Ihr wählt eine Kachel und sie schwebt über euch, damit ihr einen genauen Blick darauf werfen könnt, was das Upgrade bedeutet.

Das ist vielleicht am Anfang etwas viel auf einmal, aber keine Sorge: ihr arbeitet euren Weg schrittweise durch den Baum. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, so viele Fähigkeiten wie möglich in den 10-15 Stunden Kampagnenspiel freizuschalten, je nachdem, wie ihr spielt.

Im Wesentlichen werden diese upgegradeten Wege euch ermöglichen, eure Spielerfahrung an eure Wünsche ans Spielerlebnis anzupassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf die aggressiveren Fähigkeiten konzentrieren und eher überleben, wenn ihr entdeckt werdet oder Gegner aus der Ferne angreift.

Oder ihr könnt euch für eine passivere Herangehensweise entscheiden. Mit Cloak of Shadows, dem Schattenmantel, habt ihr eine Fähigkeit, die euch unsichtbar macht und an Gegnern vorbeischleichen lässt. Diese Fähigkeit könnt ihr upgraden, damit sie weniger von eurem Blutmaß verbraucht und so könnt ihr sie häufiger einsetzen. Wenn ihr in diesen Fähigkeitenpfad investiert, könnt ihr euch irgendwann sogar in Luft auflösen, wenn Gegner euch direkt ansehen.

Aber wie verdient man XP, um Fähigkkeiten in Justice hochzuleveln? Es gibt unterschiedliche Wege, von denen das Bestehen von Missionen nur eine ist. Ihr verdient damit eine Basismenge an XP, mit der ihr essentiell vorankommen könnt, während ihr euch durch die Geschichte bewegt.

Bonusziele und -missionen werden aber der Schlüssel zu schnelleren Upgrades sein. Jede Mission im Spiel bringt euch zwei Bonusziele, die sich meistens darum drehen, das Level ohne gesehen zu werden und/oder ohne jemanden zu verletzen, zu absolvieren. Das kann eine Herausforderung sein und eure Fähigkeiten bis aufs Letzte fordern, aber die Belohnungen sind es allemal wert.

Und schließlich könnt ihr die versteckten Sammelgegenstände im Spiel finden, die mit einem ätzenden Blitz freigelegt werden müssen. Jeder Gegenstand wird euch auch ein paar XP bringen.

The Inner Sanctum ist nicht nur dazu da, dass ihr eure Fähigkeiten upgraden könnt. Ein weiteres Element von der RPG-Mechaniken in Justice ist das Dialog-System, das euch auswählen lässt, wie ihr mit Charakteren in bestimmten Szenarien umgehen wollt. Ihr könnt euch entscheiden, nett zu sein und Freunde zu finden – oder sie hart abblitzen zu lassen.

Aber, wenn ihr wollt, könnt ihr auch XP investieren, um Justice zu einer einschüchternderen Figur zu machen, die mehr Informationen aus Zielen herauspressen kann. Ihr könnt damit sogar Shortcuts freischalten, mit denen ihr bestimmte Teile der Level umgehen könnt – wenn ihr genau wisst, wo ihr Druck ausüben müsst.

Das ist alles nur ein kleiner Vorgeschmack auf die RPG-Mechaniken, die euch in Vampire: The Masquerade – Justice erwarten. Das ist alles nur ein Teil der Gesamterfahrung. Fast Travel Games liefert euch sein bisher ambitioniertestes Projekt und wir können alle nicht erwarten, ab der Erscheinung am 2. November zu hören, wie es euch gefällt. Denkt dran, dass ihr aktuell noch mit einem 10-%-Vorteil vorbestellen könnt und dann auch die exklusive goldene Armbrust in einer Armhalterung bekommt.