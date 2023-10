PM: Die Entstehungsgeschichte von Call of Duty: Modern Warfare III-Operator Lockpick – exklusiv für PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe PlayStation-Spieler, schon bald könnt ihr selbst den Code mit Lockpick knacken, einem PlayStation-exklusiven* Operator für Call of Duty: Modern Warfare III! Wie wir vor einigen Wochen auf der Call of Duty: Next bekanntgegeben haben, wird das Lockpick Operator-Pack ab 10.November für alle verfügbar sein, die Modern Warfare III über den PlayStation Store vorbestellen. Da die Veröffentlichung des Spiels kurz bevorsteht, wollten wir euch ein paar Details dazu geben, was uns zu Lockpick inspiriert hat und welche Werkzeuge ihr zur Verfügung stehen werden.

Wie schon „Oni“ in Modern Warfare II von 2022 ist auch „Lockpick“ aus der Zusammenarbeit zwischen dem PlayStation-Team und den Entwicklern von Call of Duty (dieses Mal Sledgehammer Games) enstanden. Die beiden Teams konnten sich schon früh auf die Persönlichkeit des neuen Charakters einigen, und so erblickte Élodie „Lockpick“ Michaux auf dem Papier das Licht der Welt.

Élodie, die in Paris geboren wurde, wuchs bei ihrer Mutter und ihren vier gewieften älteren Brüdern auf, die sie vergötterte. Sie eiferte ihnen nach, bis auch sie schließlich ein taffer Langfinger war.​

Zunächst stahl sie nur Obst von Ständen, aber schon bald standen anspruchsvollere Raubzüge auf dem Plan. Wenn sie mal geschnappt wurde (was nicht oft vorkam), konnte sie sich mit ihrem Charme herausreden und ernstere Konsequenzen vermeiden.​

Ihre Brüder fanden irgendwann wieder auf den rechten Pfad zurück, als sie älter wurden, aber Élodie machte immer weiter … bis ihre Taten und die Polizei sie letztendlich einholten. Élodies Brüder konnten zwar ihre Freilassung bewirken, aber stellten sie danach vor eine Wahl. Aus Liebe schwor Élodie der Kriminalität ab und schloss sich schließlich ebenfalls dem Militär an, wo sie sich rasch beweisen konnte und einer Sondereinsatztruppe zugeteilt wurde, die auf Sprengsätze spezialisiert war.

Im Verlauf der nächsten fünf Jahre starben drei ihrer Brüder im Einsatz und einer wurde so schwer verletzt, dass er eine körperliche Behinderung davontrug. Nach dem Tot ihres dritten Bruders hatte sie genug vom Militär und ließ dieses Leben hinter sich.​

Da sie sich nun um ihre Mutter und ihren letzten noch lebenden Bruder kümmern musste, wandte sie sich an ihre „Freunde“ von der Straße aus längst vergangenen Zeiten, die sie prompt um Hilfe bei einem Kunstraub baten. Élodie, die sich mit Alarmanlagen, Sprengsätzen und Diebstahl bestens auskannte, willigte ein. Der Raub war ein voller Erfolg und zahlte sich für sie aus. ​

Auf diese Weise versorgte sie von diesem Zeitpunkt an dann auch ihre Familie. Und je mehr Aufträge sie erfolgreich abschloss, desto mehr sprachen sich ihre Fähigkeiten herum und desto lukrativer wurden zukünftige Aufträge.

Als sich das Team von Sledgehammer Games Gedanken über den neuen Operator gemacht hat, gab es einige Motive, die sich schon früh gegen andere durchsetzen konnten.

Dana Shaw, Senior Narrative Designer, geht weiter ins Detail: „Wir wollten einen Charakter, der schelmisch und verspielt, aber auch ein bisschen arrogant ist. Dabei haben wir uns von unseren Lieblings-Raubzugfilmen inspirieren lassen, um die Persönlichkeit und die Weltansicht unseres neuen Charakters zu bestimmen. Was ihr Hintergrundgeschichte angeht, hat uns die Idee gefallen, dass sie einem Leben in Kriminalität abschwören wollte, was aber aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Darauf baute dann alles andere auf.“

Lockpicks Äußeres passt zu ihrem Wesen als Kunstdiebin: ein farbenprächtiger Tarnanzug mit jeder Menge taktischer Ausrüstung, die für diesen Job nötig ist. Und auch wenn ihr charakteristischer blonder Zopf auf ihre Identität schließen lässt, ist ihre Maske ein kritisches Element des ganzen Outfits. Oder wie Shaw es ausdrückt: „Kein Dieb will erkannt werden, wenn er nicht gerade bei der Arbeit ist.“

Lockpicks Persönlichkeit scheint in mehreren Aspekten ihres Charakterdesigns durch– von den neckischen Sprüchen, die sie im Mehrspielermodus ihren Kontrahenten und Teamkollegen an den Kopf wirft, bis zu ihrem martialischen Finisher. Aber zwei ihrer Werkzeuge passen auch perfekt zum Kunstraubmotiv. Élodie verfügt über den Nahkampfwaffenbauplan „Starry Knife“ und den Waffenbauplan „AMRican Gothic SMG“, die auch mit dem Lockpick Operator-Pack freigeschaltet und mit jedem anderen Operator in Modern Warfare III verwendet werden können.

Wenn es auf Verstohlenheit ankommt, gibt es keine bessere Waffe als ihr Messer, um Gegner zu erledigen, bevor sie überhaupt bemerken, was vor sich geht. Aber wenn es im Nahkampf mal zu brenzlig wird, kann sie auf ihre leichte aber durchschlagskräftige Maschinenpistole zurückgreifen. Shaw führt weiter aus: „Élodie weiß immer, welches Werkzeug für welchen Job geeignet ist. Ganz egal, um welchen Job es sich handelt.“ Beide Waffen sind visuell auch an Lockpicks eigenes Design angelehnt und nutzen ihr blaues Tarnmuster mit goldenen Akzenten. Die Maschinenpistole kommt sogar mit blauer Leuchtspurmunition, damit ihr beim Abarbeiten der Ziele noch etwas mehr Farbe ins Spiel bringen könnt.

Spieler, die das Spiel über den PlayStation Store vorbestellt haben, erhalten ab 10. November sowohl im Mehrspieler- als auch im Zombies-Modus von Modern Warfare III Zugriff auf das Lockpick Operator-Pack, und dann auch in Saison 1 von Call of Duty: WarzoneTM. Außerdem werden wir Lockpick ab Saison 1 als Inspiration für die PlayStation-Kampfpakete in Call of Duty: Warzone nutzen, also haltet die Augen nach neuen Informationen auf.

Die Vorteile für den Mehrspielermodus, Zombies und Call of Duty: Warzone sind aber nicht der einzige gute Grund, Modern Warfare III vorzubestellen. Zusätzlich zu den neuen Inhalten, die im Lockpick Operator-Pack enthalten sind, können Spieler bereits vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels in den Genuss der filmreifen Kampagne kommen. Vorbestellungen über den PlayStation Store gewähren ab 2.November Vorabzugang zur Kampagne**. Lasst euch nicht auf dem falschen Fuß erwischen: Schaltet Lockpick frei, spielt die Kampagne vorab und bereitet euch auf die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III vor!

*PlayStation®-Spieler erhalten ausgewählte Bonusinhalte, die bis 9.November 2024 nicht auf anderen Plattformen verfügbar sind.

**Eine Woche vorab, basierend auf dem geschätzten Beginn; die tatsächliche Spielzeit kann durch mögliche Ausfälle und unterschiedliche Zeitzonen variieren.