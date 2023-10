PM: Spiele-Highlights im November: Hier sind die Neuheiten für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist mal wieder Zeit für unsere monatliche Spielevorschau, mit der wir euch die kommenden Spiele-Highlights für PlayStation 5 und PlayStation 4 ein wenig näherbringen wollen. Passend zu den kalten Tagen im Herbst liefern zahlreiche Entwicklerteams mit ihren Neuheiten nämlich gleich mehrere Gründe, warum man es sich abends künftig lieber auf der Couch gemütlich machen sollte. Was euch in Kürze alles erwartet, erfahrt ihr in unserem November-Überblick!

Den Anfang macht das Rollenspiel Star Ocean The Second Story R von Square Enix. Über 25 Jahre nach der Veröffentlichung des damaligen Originals kehrt der zweite Teil der Reihe als Remake auf PlayStation 5 und PlayStation 4 zurück. Grafisch dürfen sich Spieler auf einen frischen 2,5D-Look freuen, der 2D-Charaktere mit 3D-Umgebungen verbindet. Damit möchte das Team der Vorlage von 1998 treu bleiben – gleichzeitig aber auch neue Facetten zum RPG hinzufügen. Weitere Details zur Neuauflage haben wir im PlayStation Blog bereits für euch zusammengefasst.

Fans werden sich sicherlich auch freuen, dass Square Enix die Originalsprecher des Originals an Bord geholt hat, um das komplette Spiel nun in englischer und japanischer Sprache zu vertonen. Untertitel in Deutsch wird es ebenfalls geben. Wer schon mal einen Blick auf Star Ocean The Second Story R werfen möchte, findet im PlayStation Store aktuell eine Demo-Version. Damit kann der Anfang des Rollenspiels ausprobiert werden. Entscheidet ihr euch danach für den Kauf der Vollversion, könnt ihr außerdem den Fortschritt aus der Demo übernehmen.

Für Freunde des Motorsports steht im November mit EA SPORTS WRC das offiziell lizenzierte Rennspiel zur World Rally Championship in den Startlöchern. Hinter dem Titel stecken die Racing-Experten von Codemasters, die mit der DIRT-Reihe zuletzt Erfahrungen im Offroad-Bereich gesammelt haben. Neben den Autos der WRC, WRC2 und Junior WRC mit allen Fahrerinnen, Fahrern, Teams und Lackierungen der Saison 2023, stehen für euch auch 70 historische Fahrzeuge im Fuhrpark bereit.

Wie es sich für den Rally-Motorsport gehört, werdet ihr natürlich nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Schlamm und Schnee nach Bestzeiten jagen. Insgesamt 17 WRC-Schauplätze mit mehr als 200 Etappen warten auf euch – darunter Abschnitte in Monte Carlo, Portugal, Kenia oder Japan. All diese Orte werdet ihr im Karrieremodus, der Championship oder im Multiplayer besuchen. Wenn ihr EA SPORTS WRC im PlayStation Store vorbestellt, erhaltet ihr übrigens drei Tage früheren Zugriff auf die Vollversion des Rennspiels – also bereits am 31. Oktober 2023.

Ein weiteres Kapitel der legendären „Like a Dragon“-Saga kommt schon bald auf Rollenspiel-Fans zu. Protagonist Kazuma Kiryu übernimmt im Spin-Off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name” erneut die Hauptrolle. Nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life musste Kazuma – zum Schutz seiner Familie – den eigenen Tod vortäuschen. Doch auch unter seinem neuen Namen „Joryu“ bleibt ihm Ärger nicht erspart. In der Timeline ist das Spiel übrigens zwischen Yakuza: Like a Dragon und dem kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth angesiedelt.

Wer schon einige Teile der Reihe gespielt hat, wird – neben Kazuma Kiryu – auf viele weitere bekannte Charaktere im Verlauf der Geschichte treffen. Selbstverständlich feiern aber auch brandneue Persönlichkeiten ihren Auftritt. Wer ein bisschen Ablenkung braucht, kann seine Zeit auch wieder mit zahlreichen Minispielen vertreiben, die immer wieder ein Highlight der RPGs von Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio sind. Like a Dragon: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November 2023.

Wir haben aber noch ein weiteres Rollenspiel für euch! Das im Jahr 2021 veröffentlichte Tales of Arise bekommt mit „Beyond the Dawn“ eine Erweiterung spendiert, die die Geschichte des Titels fortsetzt. Es handelt sich hier übrigens um den ersten DLC für ein Spiel der Tales-of-Reihe. Im Mittelpunkt von Beyond the Dawn steht dabei die Begegnung mit einem Mädchen namens Nazamil, die wir bereits im damaligen Ankündigungstrailer zur Erweiterung zu Gesicht bekommen haben.

Wenn ihr die Geschichte von Beyond the Dawn erleben wollt, benötigt ihr das Hauptspiel von Tales of Arise. Trifft das auf euch zu, könnt ihr die Erweiterung im PlayStation Store separat kaufen. Für Vorbesteller gibt es aktuell außerdem einige Extras! Wer erstmals in die Welt von Tales of Arise einsteigen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort auch eine „Beyond the Dawn“-Edition, die euch direkt mit dem Komplettpaket (Hauptspiel und Erweiterung) versorgt.

Traditionell darf natürlich auch ein neuer Ableger der beliebten Call-of-Duty-Reihe in diesem Jahr nicht fehlen. Pünktlich zum 20. Jubiläum wird mit Modern Warfare III der Nachfolger des letztjährigen Modern Warfare II für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Gefeiert wird der Meilenstein unter anderem mit dem Comeback aller 16 Mehrspieler-Karten aus dem originalen Modern Warfare 2 von 2009, die zum Launch bereitstehen werden – und in einigen Bereichen modernisiert wurden.

Ein weiteres Highlight ist der Zombie-Modus von Call of Duty: Modern Warfare III, der erstmals eine offene Spielwelt bietet. Während ihr mit eurem Trupp gegen die unzähligen Untoten kämpft, werdet ihr außerdem auf andere Squads treffen, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt. Auch die Kampagne ist wieder dabei und schließt unmittelbar an die Ereignisse des Vorgängers an. Vorbesteller im PlayStation Store dürfen – dank Frühzugang – die Kampagne übrigens schon eine Woche vor dem Release spielen!

Wenn ihr euch bald mal so richtig austoben wollt, dann ist Teardown die perfekte Wahl. Im Zerstörungsspiel von Entwickler Tuxedo Labs kann nämlich so ziemlich alles kaputtgemacht werden, was sich euch in den Weg stellt. Neben einer Story-Kampagne, die Kreativität und logisches Denkvermögen in über 40 Levels auf die Probe stellt, steht auch ein Sandbox-Modus zur Verfügung, in dem ihr alle Freiheiten habt und tun und lassen könnt, was auch immer ihr wollt. Im Trailer erhaltet ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die vielen Zerstörungsmöglichkeiten in Teardown.

Und für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium gibt es noch eine Überraschung! Teardown wird am 15. November 2023 zum Spielekatalog von PlayStation Plus hinzugefügt und kann damit direkt zur Veröffentlichung heruntergeladen und gezockt werden. Wer danach noch mehr von Teardown haben möchte, darf sich im Jahr 2024 über einige Erweiterungen für den Titel freuen.

Eine brandneue Geschichte in der Welt von Persona 5 erwartet euch schon bald! Mit dem Spin-Off – Persona 5 Tactica – kehrt die Rollenspiel-Reihe mit den beliebten Phantomdieben zurück. Allerdings wird es beim Gameplay deutliche Unterschiede zum Hauptspiel geben. Die Kämpfe werden hier nämlich auf einem Raster ausgetragen, auf dem ihr eure Figuren in jeder Runde neu positionieren und angreifen lassen könnt. Vergleichbar ist das zum Beispiel mit den Spielen der XCOM-Reihe.

Jeder Charakter in Persona 5 Tactica bringt dabei natürlich auch eigene Fähigkeiten mit, die ihr im Kampf zu eurem Vorteil nutzen solltet. Besonders effektiv ist der sogenannte Dreifach-Bedrohungs-Angriff, bei dem eure Figuren miteinander agieren. Positioniert hierfür einfach die Charaktere in einer Dreiecksformation um eure Gegner herum und richtet massiven Schaden an. Im Februar 2024 steht mit Persona 3 Reload dann auch noch ein Remake des dritten Teils auf dem Programm!

Zum Abschluss haben wir noch ein Highlight für alle Kampfspiel-Fans da draußen. Das Team von Arc System Works bringt mit Granblue Fantasy Versus: Rising zum Ende des Monats den neuesten Teil der GBVS-Serie an den Start. Während sich Veteranen der Reihe auf frische Gameplay-Mechaniken freuen dürfen, wollen die Entwickler mit dem Titel auch Neueinsteiger ansprechen. Dafür soll etwa eine vereinfachte Steuerung sorgen, mit der ihr Fähigkeiten mit nur einem einzigen Knopfdruck ausführt.

Spieler von Granblue Fantasy Versus werden sich sicherlich auch freuen, dass alle Kämpfer aus dem Vorgänger zum Roster von Rising gehören! Und mit Anila, Siegfried, Nier und Grimnir sind auch schon einige Neuzugänge bestätigt. Abseits von den Kämpfen wird es außerdem einen Partymodus mit unterhaltsamen Minispielen geben, die ihr offline und online gegen andere Teilnehmer starten könnt. Ihr wollt 72 Stunden vor dem Release loslegen? Dann schaut euch mal die Deluxe Edition an, die diesen Vorteil und zusätzliche In-Game-Inhalte für Granblue Fantasy Versus: Rising liefert.

Welche Spiele sonst noch im November 2023 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen werden, erfahrt ihr im PlayStation Store. Schaut dort also regelmäßig vorbei, wenn ihr auf der Suche nach aktuellen Highlights seid.