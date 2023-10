Sniper Elite VR - Winter Warrior angekündigt // Kommt schon November 2023

PC PS4

Rebellion hat überraschend eine Fortsetzung von Sniper Elite VR (im Test, Note 7.0) angekündigt, die zudem schon sehr bald erscheint: Am 30. November 2023 – allerdings exklusiv für Meta Quest 2, Quest 3 und Quest Pro.

Wie im Vorgänger schlüpft ihr in Sniper Elite VR - Winter Warrior in die Haut eines namenlosen italienischen Partisanen, der sich auf seine alten Tage an seine Einsätze gegen das Dritte Reich erinnert und die Geschehnisse als Erzählstimme kommentiert. Neben der neuen Kampagne mit Einsätzen in verschneiten Gebieten, wird Winter Warrior zwei weitere Modi bieten: "Last Stand" ist ein Horde-Mouds, während ihr euch in "Sniper Hunt" ein Katz- und Maus-Duell mit einem erfahrenen Nazi-Scharfschützen liefern sollt.

Den Reveal-Trailer findet ihr hier (Sniper Elite ist auch hier wieder nicht zimperlich, was den Gewaltgrad angeht und so lässt sich das Video nicht unter diesen Zeilen einbinden).