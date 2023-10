PM: The Rolling Stones rocken ab sofort in Beat Saber (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jetzt wird gerockt! Beat Saber lässt anlässlich der Veröffentlichung von „Hackney Diamonds“ – dem ersten Album der The Rolling Stones seit 18 Jahren – die Verstärker mit einem Music Pack dieser unvergleichlichen Rocklegenden glühen. Spieler könne sich auf neue Singles wie „Angry“ und „Live by the Sword“ sowie epische Klassiker wie „Paint It Black“ und „Start Me Up“ freuen.

Das The Rolling Stones Music Pack ist ein bahnbrechender Neuzugang für Beat Sabers stetig wachsenden Musikkatalog und wir können es kaum erwarten, dass Fans die Musik der Band wie nie zuvor erleben können. In diesem Pack erwartet die Spieler ein Mix aus brandneuen und altbekannten Hits:

● Angry– neue Single!

● Bite My Head Off– neue Single!

● Can’t You hear Me Knocking

● Gimme Shelter

● (I Can’t Get No) Satisfaction

● Live by the Sword– neue Single!

● Mess it Up– neue Single!

● Paint It Black

● Start Me Up

● Sympathy For The Devil

● Whole Wide World– neue Single!

Die Veröffentlichung dieses Music Packs mit 11 Songs von einer der renommiertesten Bands aller Zeiten ist ein Schlüsselmoment für das Team von Beat Saber. Wir versuchen unentwegt, unseren Spielern die bombastischsten und immersivsten Musikerlebnisse überhaupt zu bieten. Rockmusik ist eines der beliebtesten Genres unter den Fans von Beat Saber und das The Rolling Stones Music Pack wird sicher nicht nur unsere bestehende Community entzücken, sondern auch neue Spieler für das Spiel begeistern können.

Das The Rolling Stones Music Pack bietet Songs für alle Fans von Rockmusik: von Stones-Enthusiasten, die altbekannte Klassiker wie nie zuvor erleben möchten, bis hin zu Musikliebhabern, die Lust auf neue, künftige Chartstürmer der Musiklegenden haben. Wir sind schon gespannt auf eure Reaktionen auf die eigens für dieses Pack erstellten Umgebungen, die vom neuesten Album der Band inspiriert wurden, sowie die adrenalingeladenen Levels und einzigartigen Lichtshows, die alle auf die Musik maßgeschneidert wurden. Unsere Community ist unglaublich engagiert und hilfreich. Ihr Feedback ermöglicht es uns, stets neue hochkarätige Music Packs zu veröffentlichen, die für neue sowie erfahrene Spieler eine Herausforderung bieten.

Spieler können ein Pack für 13,99€ (oder 1,99€ pro Song) oder alternativ ein Bundle aus Grundspiel + Music Pack für 39,99€ kaufen (enthält Beat Saber + 11 Songs).

Das The Rolling Stones Music Pack ist ab sofort für PlayStation VR2 und PlayStation VR erhältlich.