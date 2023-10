PM: The Foglangs, Hybrid-Veröffentlichung für PlayStation 5 und PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Foglands ist ein temporeicher Kneipenkampf, der euch immer wieder aufs Neue in Atem hält. Für dieses Spiel hat unser kleines Studio seine technischen Grenzen gesprengt. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler ab dem 31. Oktober die Features von PS5 und PS VR2 erleben, mit denen wir unsere Welt und unser Gameplay zum Leben erweckt haben.

The Foglands, eine Welt des Nebels, wie der Name schon verrät. Hier nimmt Nebel alle möglichen Formen und Farben an, auf dem fensterartigen Headset von PS VR2 atemberaubend gut gerendert. Belichtung spielt auch eine große Rolle für die Dynamik in The Foglands, und die hohe Darstellungsgenauigkeit des HDR-Displays lässt uns selbst in den dunkelsten Korridoren Details erzeugen, die Hinweise darauf geben, was hinter der nächsten Ecke lauern könnte.

In The Foglands sind Klänge genauso wichtig wie das Visuelle. Wir mussten immersive Klanglandschaften schaffen, die die Spieler in eine lebendige Welt eintauchen lassen, die auf ihre Aktionen reagiert. Wwise von Audiokinetic war seit Beginn unserer Arbeit ein wichtiger Bestandteil unserer Werkzeugkiste. Es integriert sich perfekt in die Tempest 3D AudioTech von PS5 und ließ uns unser Sounddesign und den fantastischen Soundtrack zu einem Teil der Action machen.

Die Blickerfassungsfunktion des PS VR2-Headsets ist für viele Aspekte von The Foglands wichtig. Sie zeigt uns, worauf der Spieler sich konzentriert, was vielen unserer Gameplay-Systeme Informationen liefert. Ein Beispiel dafür ist unser „Intention Targeting“-System, das merkt, wo man hinsieht, und uns Handlungen wie Werfen oder Zielen intuitiver und effektiver gestalten lässt, damit Spieler die Ergebnisse erzielen, die sie durch ihr Gameplay erreichen wollen.

Damit unsere Spieler sich vom ersten Schritt in The Foglands als Runner fühlen, nutzen wir das Motion-Plugin von Wwise, das sich in die Haptik von PS VR2 Sense- und DualSense Wireless-Controllern gleichermaßen integriert. Dadurch überschneiden sich Audio und Vibration perfekt, um Spielern ein nahtlos sensorisches Erlebnis zu ermöglichen. Über die adaptiven Trigger beider Arten von Controller schaffen wir außerdem ein realistisches Gefühl von Rückstoß beim Abfeuern der diversen Waffen in unserem Spiel.

Zu guter Letzt, aber auf keinen Fall zu vergessen: Ein Kernfeature von The Foglands ist die Wahl zwischen immersivem VR- oder traditionellem FPS-Modus. Es ist also egal, ob ihr unter vollem Körpereinsatz ein gesteigertes Gefühl für die Action bekommen oder das Spiel lieber auf eher herkömmliche Weise gemütlich vom Sessel aus spielen möchtet. Wir haben dafür gesorgt, dass ihr in beiden Fällen immersiven Spaß erleben werdet!

Wie ihr seht, wäre es schwierig, so ein Spiel auf anderen Plattformen zu schaffen, darum sind wir wirklich dankbar für die Chance, so viel Power zur Verfügung gehabt zu haben!