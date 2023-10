PM: Volle Immersion in den virtuellen Rennen von EA Sports WRC, ab 3. November auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich bin Jon Armstrong, Rallyefahrer und Games Designer hier bei Codemasters. Ich habe aufregende Neuigkeiten im Gepäck. EA Sports WRC erscheint am 3. November. Heute rede ich darüber, wie die Power von Playstation 5 den Spielern maximale Immersion ermöglicht.

Frage: Wie nutzt EA Sports die Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten von PS5, um das Realitätsgefühl beim Rallye-Fahrerlebnis zu verbessern?

Antwort: Für EA Sports WRC haben wir die Möglichkeiten von PlayStation 5 auf unterschiedliche Arten genutzt. Dank der SSD konnten wir zunächst von kürzeren Ladezeiten profitieren, wodurch Spieler sich schnell in die Action stürzen können. Und durch den DualSense Wireless-Controller von PlayStation 5 können sie die Bewegungen des Autos wirklich spüren, was ein Gefühl von erhöhter Kontrolle und ein vertieftes Fahrerlebnis ermöglicht.

Frage: Gibt es Beispiele dafür, wie das Spiel die Vorteile der PS5-Hardware nutzt, wie etwa Raytracing, um immersivere und visuell überragende Umgebungen zu erzeugen?

Die Leistungsfähigkeit der PS5-GPU ermöglicht uns das Erzeugen komplexer Shader, die sich zu unterschiedlichen Materialien überlagern, und das auf einem zuvor unerreichbaren Niveau. So werden verschiedene detaillierte Oberflächen in der Umgebung simuliert, wobei die Texturen dank der hohen Geschwindigkeit der PS5 effizient auf Abruf zusammengefügt werden.

Mit den richtigen Einstellungen ermöglichen die Tiefenpuffer-Optimierungen von PlayStation 5 eine viel effizientere Darstellung von Blattwerk, was in all unseren Umgebungen unheimlich wichtig ist, um stabile 60 fps zu halten. Wir können jetzt richtig lange Staubspuren rendern, was das Erlebnis realistischer macht und für wirklich spektakuläre Szenen sorgt – perfekt für den Fotomodus!

Frage: Wie nutzt das Spiel die Features des DualSense Wireless-Controllers der PS5, wie etwa das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, um das Gefühl einer Fahrt im Rallyewagen zu simulieren und die Grenzen zwischen Realität und Spiel verschwimmen zu lassen?

Antwort: Der DualSense Wireless-Controller der PlayStation 5 nutzt Physik- und Audiodaten, um eine engere Verbindung zum Fahrzeug schaffen. Durch das Einbeziehen von Richtungsinformationen für Kollisionen, der Federung und den Reifen übermittelt der Controller ein gesteigertes Immersionsgefühl während des Spielens und lässt einen beim Spielen spüren, was das Fahrzeug macht, um intuitiv auf das Geschehen reagieren zu können.

Darüber hinaus nutzen wir die adaptiven Trigger und machen mit ihnen Traktionsverlust spürbar, wodurch die Spieler das Bremsen und Gasgeben natürlich ausbalancieren können.

Frage: Wie trägt die hohe Leistung der PS5 zu realistischerer Physik und Steuerungsmechanik in World Rally Championship bei?

Dadurch, dass wir mit hoher Geschwindigkeit Daten von der Festplatte holen können, können wir für die Abnutzung Texturen auf der Strecke lagern. Diese Texturen beeinflussen die physische Geometrie der Oberfläche, auf der man fährt, pro Vertex und Dreiecksfläche. Je nach Reihenfolge, in der man ein Rennen fährt, ist man also entweder auf einer unbefahrenen Strecke, auf verrutschten Kieseln oder sogar auf matschigen Spuren unterwegs – genau so, wie Rallyefahrer das in Wirklichkeit erleben würden.

Frage: Gibt es irgendwelche Pläne, die 3D-Audio-Möglichkeiten der PS5 zu verwenden, um die Immersion weiter zu verbessern, wie etwa die akkurate Klangnachbildung der Motoren oder Umgebungsgeräusche?

Antwort: Rallye hebt sich vor allem durch die große Vielfalt an Orten und Oberflächen, auf denen man fährt, von anderen Motorsportarten ab. Dank der Möglichkeiten von 3D-Audio können wir die Immersion verbessern, indem wir Third-Order-Ambisonics für Umgebungsgeräusche, dynamische Positionsdaten für Reflexionen und Publikumsgeräusche und Surround-Virtualisierung für akkurate Positionsinformationen im Soundmix verwenden. Das alles erzeugt eine hochrealistische und mitreißende Soundkulisse für Spieler, was das Erlebnis insgesamt verbessert.

Wir wissen, dass die Community mit Vorliebe die Innenkameras beim Fahren benutzt. Darum haben wir darauf geachtet, auch im Fahrzeuginneren Ambisonics zu verwenden. Dafür implementierten wir einen Faltungshall im Inneren, wenn man nicht alle Umgebungsgeräusche außerhalb des Fahrzeugs hören würde, wodurch sich ein sattes und realitätsnahes Audioerlebnis erzielen lässt.

Frage: Wie nutzt World Rally Championship den fortschrittlichen Speicher- und Arbeitsspeicheraufbau der PS5, um größere und detailreichere Rallye-Strecken anzubieten und so den Realismus des Spiels weiter zu steigern?

Durch die schnellen Lesegeschwindigkeiten von PlayStation 5 können wir die Strecken schneller streamen, als man sie fahren kann. So können wir bei stabiler, flüssiger Bildrate Daten generieren, die wir normalerweise hinter dem Ladebildschirm verborgen hätten, wie z. B. die Abnutzung der Strecken, ohne Kompromisse bei der Komplexität der Umgebung einzugehen.

Springt hinters Lenkrad, wenn WRC EA Sports am 3. November für PS5 erscheint!