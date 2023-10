Menace: Chat-Austausch mit den Battle Brothers-Entwicklern

PC

Am Freitag den 3.11.2023 gegen 15:00 Uhr planen die Overhype-Studios und Hooded Horse, Entwickler und Publisher des Rundentaktik-Titels Manace, eine Fragerunde zu diesem Game im Overhype-Discord -Channel. Bis zum Start des Events könnt ihr dort Fragen an die Entwickler stellen, die dann mehr oder weniger ausführlich behandelt werden. Interessant wird es neben Genreinteressierten auch für Fans des Erstlingswerkes Battle Brothers, da die Entwickler bereits mehrfach betonten, dass Menace im Kern genau diesen Geschmack treffen müsste.

Es empfiehlt sich für interessierte User dem Event live beizuwohnen, da in ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit auch oft Rückfragen kamen, oder Fragen präzisiert werden konnten. Verfügt ihr über keinen Discord-Account, besteht auch die Möglichkeit Fragen hier in den Kommentaren zu hinterlassen. Nach Möglichkeit werden diese dann in die Frageliste eingepflegt.