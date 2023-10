PM: Listening Party: Hört euch den Soundtrack von Marvel‘s Spider-Man 2 gemeinsam mit uns im Stream an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach der kürzlichen Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten Marvel‘s Spider-Man 2 schwingen wir immer noch voller Freude durch die Lüfte und fliegen von Stolz erfüllt durch die Stadt!

Im Rahmen der Feierlichkeiten finden sich PlayStation Studios Music mit Marvel Games, Insomniac Games sowie der Disney Music Group in der Nacht von Donnerstag, 2. November auf Freitag, 3. November um Punkt Mitternacht (MEZ) zur Marvel‘s Spider-Man 2 Soundtrack Listening Party zusammen, um den Soundtrack gebührend zu genießen. Während dieses weltweiten Livestream-Events bieten wir euch exklusive Einblicke in eines der wichtigsten Elemente des Spiels – die Musik!

Erlebt, wie zwei der Helden hinter dieser Blockbuster-Reihe – Komponist John Paesano und Bryan Intihar, Senior Creative Director bei Insomniac Games – über die Kreation der dynamischen Musik für diese actiongeladene Fortsetzung sprechen und einige ihrer Lieblingssongs aus dem offiziellen Soundtrack des Spiels anhören.

Habt ihr Fragen an John und Bryan? Schwingt während des Events auf dem Twitch-Kanal von Insomniac Games vorbei, um euch an den Gesprächen zu beteiligen. An der Diskussionsrunde werden natürlich unsere Ehrengäste teilnehmen, aber wer weiß – vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Überraschungsgast?

John Paesano ist ein mit dem BAFTA Award ausgezeichneter und für den Emmy nominierter Komponist, Produzent, Dirigent und Arrangeur für Film, Fernsehen, Videospiele und Musikalben. Er ist mit dem PlayStation-/Marvel-Universum bestens vertraut, denn er hat die Musik für Marvel‘s Spider-Man (2018), Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales (2020)und zuletzt Marvel‘s Spider-Man 2 komponiert. John hat für diese Reihe eingängige Melodien komponiert, die auf einzigartige Weise dazu beitragen, die Charaktere in wahrhaftige Superhelden zu verwandeln.

Bryan Intihar ist Senior Creative Director bei Insomniac Games und arbeitet derzeit an Marvel‘s Spider-Man 2. Als Veteran, der bereits seit 15 Jahren Teil des Studios ist, hat Bryan an Reihen und Spielen wie Ratchet & Clank und Sunset Overdrive gearbeitet und war zuletzt als Creative Director für die Reihe Marvel‘s Spider-Man tätig.

Der Hit „Swing“ feierte vor einiger Zeit sein Debüt auf YouTube und ist seitdem fest in unseren mitwippenden Köpfen verankert. Der von Hollywood Records veröffentlichte Song wurde von dem für den Grammy und BET-Award nominierten Duo EARTHGANG und Benji. eingespielt und von Oscar- und Grammy-Preisträger D‘Mile produziert.

Ihr wollt nicht so lange warten? Dann hört euch schon jetzt die offizielle Playlist „Marvel‘s Spider-Man: Official Game Series Playlist“ auf Spotify an!

Wer weiß, wohin uns dieses musikalische Abenteuer führen wird? Seid in der Nacht von Donnerstag, 2. November auf Freitag, 3. November um Mitternacht (MEZ) live auf Twitch oder YouTube dabei.

Marvel‘s Spider-Man 2 ist jetzt erhältlich – nur auf PS5.