Capcom will bald ein noch unangekündigtes Spiel veröffentlichen

Erscheint noch im Fiskaljahr 2023/24

Das Teaserbild zeigt Resident Evil 4

Capcom hat dieses Jahr mit Street Fighter 6 und dem Remake Resident Evil 4 (im Test) Hits gelandet und mit Exoprimal eine neue IP gestartet. In den nächsten Monaten steht das kostenlose VR-Update für Resi 4 ins Haus und darüber hinaus wartet das 2024 erscheinende Dragon's Dogma 2 am Horizont.

Der japanische Entwickler und Publisher hat aber noch mehr im Ofen: Mit dem jüngsten Quartalsbericht veröffentlichte Capcom auch das Transkript einer Fragerunde. Das ist bisher nur auf japanisch verfügbar, doch mehrere Seiten wie VideoGameChronicle und Eurogamer berichten, dass darin die Rede von einem Titel sei, der Capcom helfen solle, die gesteckten Ziele in Sachen Spieleverkaufszahlen für das Fiskaljahr zu erreichen. Das nachfolgende Fiskaljahr beginnt im April 2024, das Spiel müsste also noch bis dahin erscheinen. Bei dem bisher noch nicht angekündigten Spiel handele es sich außerdem um einen "großen" Release, was eine prominente Marke nahelegt.

Spekulationen, um welches Spiel es sich handelt, zirkulieren aktuell fleißig. Interessant scheint in dem Kontext jedoch, dass Capcom im März 2024 das 20-jährige Jubiläum der extrem erfolgreichen Monster Hunter-Serie feiert.