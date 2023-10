PM: Personelle Verstärkung: game-Verband freut sich über die neuen Team-Mitglieder Jan Menzel und Samantha Brock (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 30. Oktober 2023 – Das Team der game-Geschäftsstelle freut sich über Verstärkung: Seit Anfang September unterstützt Jan Menzel als Event Manager gamescom das Team gamescom und Events. Jan verfügt über mehrjährige Erfahrung im Event Management und betreute zuvor nationale und internationale Kunden bei Veranstaltungen und Messen. Er folgt auf Timm Walter, der den game auf eigenen Wunsch verlassen hat. Ebenfalls im September hat Samantha Brock beim game angefangen. Als Junior Legal Counsel unterstützt sie Dr. Christian-Henner Hentsch, Leiter Recht & Regulierung, im Justiziariat und bei allen rechtlichen Fragestellungen des Verbands. Hentsch hat seit Juni zusätzlich die Geschäftsführung der vom game neu gegründeten Verwertungsgesellschaft (VHG) übernommen. Samantha Brock hat ihren Masterabschluss in Medienrecht und Medienwirtschaft an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln gemacht.

„Ich freue mich über die Verstärkung durch Samantha und Jan in der Geschäftsstelle. Beide sind sowohl fachlich als auch menschlich eine großartige Ergänzung. Ebenso erfreulich ist, dass unser langjähriges Team-Mitglied Timm als Hauptvertreter für eines unserer Mitglieder auch in neuer Rolle weiter Teil unseres Verbandes ist“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

