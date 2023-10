Montagmorgen-Podcast #508

Teaser Passend zu Halloween widmen wir uns dem gruseligen Alan Wake 2 in einer Wertungskonferenz und im Technikvideo. Außerdem hat Hagen eine Letsplay-Ankündigung.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gedenkt in diesem Jahr bei Halloween gerne nicht nur der Hollywood-Horrorfiguren und folkloristischen Gruselgestalten, sondern auch der ungestellten Fragen, die in euren Hinterköpfen herumgeistern. Fangt sie gern im Oldschool-Zelda-Stil mit einer Flasche und schickt sie per Post-Rock-Versand in die Kommentare unter diesem MoMoCa. Nur so eine Idee.

Die Timecodes dieser Folge: