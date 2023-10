Spiele-Check von SupArai

Puzzle-Action für PC, Playstation 5, Xbox Series X

Mitfügt das Studio Dontnod Entertainment seinem Spiele-Portfolio einen weiteren Titel hinzu, der sich von den story-getriebenen Adventures wie die Life is Strange-Serie oder Tell me Why (zum Test) unterscheidet. Zwar macht auch in Jusant die Erzählung einen großen Teil des Erlebnisses und Reizes aus. Allerdings schlägt der Titel einen action- und zielorientierteren Pfad ein, denn ihr erklimmt mit einer namen- und geschlechtslosen Figur aktiv einen Berg.Jusant ist in einer alternativen Fantasy-Welt angesiedelt, die von einer Katastrophe heimgesucht wurde: Den dort lebenden Menschen ist das Wasser ausgegangen. Alle Orte, die ihr auf eurer Reise den Berg hinauf besucht, sind deshalb verlassen. Ihr begegnet in dieser archaisch anmutenden Welt niemandem. Was den Menschen widerfahren ist und warum sie verschwanden, erschließt ihr euch aus zurückgelassenen Schriftstücken, die ihr auf eurer Reise findet.Neben Briefen und Zeitungen findet ihr in den Höhlen des Berges und des Plateaus außerdem Altäre, Wandmalereien und Muscheln, die der Geschichte der Spielwelt und der Einwohner jeweils ein kleines Puzzle-Stück hinzufügen. Nicht alle dieser Geschichtsschnipsel liegen auf eurem Hauptweg. Viele entdeckt ihr erst, wenn ihr euch die Areale genauer anschaut und nach Abzweigungen oder Zugängen zu den heiligen Orten der ehemaligen Bewohner sucht.Da es einen Berg zu erklimmen gilt, ist das Klettern das zentrale Spielelement in Jusant. Die Steuerung geht dabei mit dem Controller richtig gut von der Hand: Mit dem Analogstick gebt ihr die Greifrichtung eurer Arme vor und mit dem jeweiligen Schulterbutton packt eure linke Hand oder rechte Hand zu. Drückt ihr die Schulterbuttons des Controllers nun abwechselnd, klettert eure Spielfigur behände in die Richtung, in die der Analogstick zeigt. Mit der Seilwinde steht euch ein weiteres Werkzeug zu Verfügung. Mit ihr erreicht ihr festgelegte Ankerpunkten, seilt euch in die Tiefe ab und lauft an der Wand zu weiter entfernten Kletterspots.Während des Kletterns müsst ihr eure Ausdauerleiste im Blick haben. Jeder Handgriff und jeder Sprung zehrt nämlich an dieser. Eure Kondition regeneriert sich, wenn ihr pausiert, an Checkpoints rastet oder wenn ihr wieder festen Boden unter den Füßen habt. Geht euch die Ausdauer unterwegs aus, stürzt ihr ab und müsst den Abschnitt erneut angehen. Das ist aber nie tragisch und ein Game-Over müsst ihr nicht befürchten. Jusant ist ein zugängliches Spiel und deshalb bewältigte ich jede Passage meist im zweiten Versuch.Ihr klettert in Jusant übrigens nie frei, sondern kraxelt, schwingt oder springt euch durch vorgegebene Pfade. Und euch erwarten keine Rätseleinlagen. Im Mittelpunkt des Kletterns stehen Timing und Schnelligkeit, beides aber sehr spielerfreundlich dosiert.An eurer Seite, beziehungsweise in eurem Rucksack, befindet sich ein Begleiter. Dieses bläuliche Fabelwesen sieht „knuffig“ aus, hilft euch aber auch konkret weiter. Zum einen aktiviert es auf Knopfdruck mit seinem Echo Pflanzen- und Blütenwachstum, wodurch sich neue Kletterwege für euch eröffnen. Außerdem zeigt es euch an, wo es weitergeht und ob sich noch ein Sammelobjekt in der Nähe befindet.Jusant ist in einem comichaften Look gehalten. Die Welt ist farbenfroh, die Areale unterschieden sich optisch voneinander und bestechen durch kleine, charmante Details. Klasse ist auch die Soundkulisse. Jusant ist kein lautes Spiel. Es sind die leisen, aber passenden Geräusche wie der Hall eurer Schritte in einer Höhle oder das atemlose Keuchen bei sinkender Ausdauerleiste, die in der kargen und ruhigen Welt richtig gut zur Geltung kommen. Der Soundtrack besteht aus bedächtigen Musikstücken, vielfach mit Klavier. Technisch lief die PC-Test-Version stabil, es gab lediglich hin und wieder kleinere Glitches.Nach etwas mehr als fünf Stunden flimmerten die Credits über den Bildschirm, allerdings habe ich einige Sammelgegenstände verpasst. Da nach Ende des Spiels die einzelnen Kapitel anwählbar sind, steht einem erneuten Abstecher in die Spielwelt für die Suche nichts im Wege. Einen anderen Wiederspielwert sehe ich derzeit jedoch nicht.Jusant ist ein kleines, feines Abenteuerspiel mit genau dem richtigen Umfang. Die fünf Stunden Spielzeit machten Spaß. Das Klettersystem ist eingängig und einmal im Flow fühlt es sich gut an. Die Areale sind schick und machen optisch alle was her. Und auch spielerisch kamen bis zum Ende stets neue Elemente hinzu.Trotzdem hätte ich Jusant nicht viel länger spielen wollen. Hierfür fehlt es mir dann doch an spielerischer Abwechslung, an etwas herausfordernden Passagen und vor allem an einer lebhafteren, interessanteren Präsentation der Geschichte. Das ständige Lesen der Briefe und Berichte hat mich nicht abgeholt, so dass ich diese relativ schnell nur noch quergelesen habe. Trotzdem empfehle ich Jusant aber jedem, der Lust auf ein spielerisch wohldosiertes Kletterabenteuer in wunderschöner Kulisse mit vielen ergreifenden Momenten hat.